Πρωτοφανής διαμαρτυρία στην Κολομβία: Οπαδοί της Μιγιονάριος πέταξαν παπούτσια στο γήπεδο - Βίντεο
Οι οπαδοί της ομάδας από την Κολομβία πέταξαν τα παπούτσια τους, ώστε να διαμαρτυρηθούν στη διοίκηση για την κακή εικόνα της ομάδας
Η Μιγιονάριος έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν. Μετρά μια ισοπαλία και πέντε ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος Κολομβίας και έχει βγάλει τους οπαδούς της εκτός εαυτού.
Οι hinchas της ομάδας, οι πιο ένθερμοι εξ αυτών, εμφανίστηκαν εξοργισμένοι στο τελευταίο εντός έδρας ματς, με την Ουνιόν Μαγκνταλέντα και εξέφρασαν αυτή τους την οργή με πρωτοφανή τρόπο.
Έβγαλαν όλοι τα παπούτσια τους και τα πέταξαν στο γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας! Το σκηνικό φυσικά δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
"Hinchas de Millonarios"— Tendencias Deportes Colombia (@TendenciaDepCol) August 21, 2025
Por la protesta que hicieron el día de hoy en el partido ante el Unión Magdalena en el cual lanzaron sus zapatos a la cancha. La pecueca de esos malparidos en el Transmilenio ahora va a ser monumental.
pic.twitter.com/fokGmCqpUO
En un país donde la violencia es rutina, la barra de los Comandos Azules optó botar los zapatos a la cancha y salir descalza del estadio en protesta por los malos resultados de Millonarios#Respeto pic.twitter.com/qy22LeIaBn— Win Más (@WinMasTv) August 21, 2025
