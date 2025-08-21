Πρωτοφανής διαμαρτυρία στην Κολομβία: Οπαδοί της Μιγιονάριος πέταξαν παπούτσια στο γήπεδο - Βίντεο
SPORTS
Μιγιονάριος Κολομβία παπούτσια

Πρωτοφανής διαμαρτυρία στην Κολομβία: Οπαδοί της Μιγιονάριος πέταξαν παπούτσια στο γήπεδο - Βίντεο

Οι οπαδοί της ομάδας από την Κολομβία πέταξαν τα παπούτσια τους, ώστε να διαμαρτυρηθούν στη διοίκηση για την κακή εικόνα της ομάδας

Πρωτοφανής διαμαρτυρία στην Κολομβία: Οπαδοί της Μιγιονάριος πέταξαν παπούτσια στο γήπεδο - Βίντεο
Η Μιγιονάριος έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν. Μετρά μια ισοπαλία και πέντε ήττες στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος Κολομβίας και έχει βγάλει τους οπαδούς της εκτός εαυτού.

 Οι hinchas της ομάδας, οι πιο ένθερμοι εξ αυτών, εμφανίστηκαν εξοργισμένοι στο τελευταίο εντός έδρας ματς, με την Ουνιόν Μαγκνταλέντα και εξέφρασαν αυτή τους την οργή με πρωτοφανή τρόπο.

Έβγαλαν όλοι τα παπούτσια τους και τα πέταξαν στο γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας! Το σκηνικό φυσικά δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.



