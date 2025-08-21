Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
MundoBasket 2027: Συμπληρώθηκε ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, σχηματίστηκαν τα οκτώ γκρουπ
Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση
Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρίσκονται στον όμιλό της για τις αναμετρήσεις στα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά και το τέλος των προπροκριματικών.
Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη (20/8), έγινε γνωστό ότι το... κομμάτι που έλλειπε από τον δεύτερο όμιλο θα το συμπληρώσει η Ρουμανία. Υπενθυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο όμιλο βρίσκεται επίσης η Πορτογαλία αλλά και το Μαυροβούνιο.
Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027
Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
The European Qualifiers are ALL SET!— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 20, 2025
Say hello to 🇷🇴🇭🇷🇩🇰🇭🇺🇦🇹🇺🇦🇨🇭🇳🇱 - all chasing the World Cup dream!
Which group looks the TOUGHEST? 👀#FIBAWC x #StepItUp
Οι κορυφαίες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο της α' φάσης θα προκριθούν στη β' φάση των προκριματικών.
Οι ομάδες που θα προκριθούν στη β' φάση θα τοποθετηθούν σε τέσσερα νέα γκρουπ, κουβαλώντας τα αποτελέσματα από την α' φάση.
Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις ομάδες που δεν αντιμετώπισε στην α' φάση, παίζοντας εντός κι εκτός έδρας.
Οι τρεις κορυφαίες ομάδες από κάθε γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
Πηγή:www.gazzetta.gr
