MundoBasket 2027: Συμπληρώθηκε ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, σχηματίστηκαν τα οκτώ γκρουπ

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 32 ομάδες θα συμμετάσχουν σε έξι «παράθυρα» μεταξύ Νοεμβρίου 2025-Μαρτίου 2027 και οι 12 εξ αυτών θα προκριθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Οι κορυφαίες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο της α' φάσης θα προκριθούν στη β' φάση των προκριματικών.





Οι ομάδες που θα προκριθούν στη β' φάση θα τοποθετηθούν σε τέσσερα νέα γκρουπ, κουβαλώντας τα αποτελέσματα από την α' φάση.





Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις ομάδες που δεν αντιμετώπισε στην α' φάση, παίζοντας εντός κι εκτός έδρας.





Οι τρεις κορυφαίες ομάδες από κάθε γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Group H:Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, ΣουηδίαΠηγή:www.gazzetta.gr