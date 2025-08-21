MundoBasket 2027: Συμπληρώθηκε ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, σχηματίστηκαν τα οκτώ γκρουπ
MundoBasket 2027: Συμπληρώθηκε ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, σχηματίστηκαν τα οκτώ γκρουπ

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση

MundoBasket 2027: Συμπληρώθηκε ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά, σχηματίστηκαν τα οκτώ γκρουπ
Η Ελλάδα γνωρίζει πλέον όλες τις ομάδες που θα βρίσκονται στον όμιλό της για τις αναμετρήσεις στα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά και το τέλος των προπροκριματικών.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη (20/8), έγινε γνωστό ότι το... κομμάτι που έλλειπε από τον δεύτερο όμιλο θα το συμπληρώσει η Ρουμανία. Υπενθυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο όμιλο βρίσκεται επίσης η Πορτογαλία αλλά και το Μαυροβούνιο.

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση ενώ θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση.



Οι όμιλοι των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket 2027

Group A: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία
Group B: Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ρουμανία
Group C: Σερβία, Τουρκία, Βοσνία, Ελβετία
Group D: Ιταλία, Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία
Group E: Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ, Κύπρος
Group F: Λετονία, Πολωνία, Αυστρία, Ολλανδία
Group G: Γαλλία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία
Group H:Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Σουηδία


Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 32 ομάδες θα συμμετάσχουν σε έξι «παράθυρα» μεταξύ Νοεμβρίου 2025-Μαρτίου 2027 και οι 12 εξ αυτών θα προκριθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι κορυφαίες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο της α' φάσης θα προκριθούν στη β' φάση των προκριματικών.

Οι ομάδες που θα προκριθούν στη β' φάση θα τοποθετηθούν σε τέσσερα νέα γκρουπ, κουβαλώντας τα αποτελέσματα από την α' φάση.

Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις ομάδες που δεν αντιμετώπισε στην α' φάση, παίζοντας εντός κι εκτός έδρας.

Οι τρεις κορυφαίες ομάδες από κάθε γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.



