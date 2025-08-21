Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Champions League: Τρομερή με 5άρα η Μπόντο, όλα μηδέν σε Τουρκία και Σκωτία - Δείτε τα γκολ
Η Μπόντο Γκλιμτ επικράτησε με 5-0 τη Στουρμ Γκρατς - Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκαν τα ματς Φενέρ-Μπενφίκα και Σέλτικ-Καϊράτ - Στο 1-1 έμειναν Βασιλεία-Κοπεγχάγη
Πανέτοιμη για την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Champions League είναι η Μπόντο Γκλιμτ. Μια από τις πιο συναρπαστικές ευρωπαϊκές ομάδες της τελευταίας τετραετίας, συνέτριψε 5-0 τη Στουρμ Γκρατς στη Νορβηγία, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (26/8). Έτσι, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, όλα δείχνουν ότι η Μπόντο κλείνει... εισιτήριο για τα «αστέρια».
Όσον αφορά τους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες, οι λογαριασμοί έμειναν ανοιχτοί. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (έπαιξε σε όλο το ματς) απέσπασε 0-0 από τη Φενερμπαχτσέ στη Κωνσταντινούπολη παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες για περισσότερα από 20 λεπτά, λόγω αποβολής του Φλορεντίνο Λουϊς στο 71΄.
Η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου (επίσης 90λέπτη συμμετοχή) έφυγε με 1-1 από τη Βασιλεία, που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 82΄ με τον Ατζετέι να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Η Καϊράτ έβαλε δύσκολα στην Σέλτικ, απέσπασε ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας και στο Καζακστάν θα επιδιώξει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να βρεθεί στ' αστέρια.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:
Τρίτη 19/8
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3 (30΄ Βάργκα - 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος) 1-2 (58΄ Ντουάρτε - 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο) 1-3 (50΄ Ντανίλο - 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)
Τετάρτη 20/8
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 5-0 (7΄ Χογκ, 10΄ Μπιόρτουφτ, 25΄ Σάλτνες, 54΄ Έβγεν, 79΄αυτ. Μπόβινγκ)
Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 0-0
Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 1-1 (14΄πεν. Σακίρι - 45+3΄ Γκάμπριελ Περέιρα)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-0
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.
