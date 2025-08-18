Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά εν όψει Ριέκα ο Ντεσπόντοφ
Συνεχίζεται η προετοιμασία για τον αγώνα της Πέμπτης στη Ριέκα για τα playoffs του Europa League
Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/8, 21:45) στην Κροατία με αντίπαλο τη Ριέκα.
Στα θετικά της ημέρας είναι ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης ενώ στα αρνητικά είναι ότι ο Τάισον συνέχισε τη θεραπεία του.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής υπό τις συνεχείς οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου , ενώ στο φινάλε διεξήχθη και τουρνουά, με υψηλή ένταση και πάθος. Το μοναδικό όνομα που υπάρχει στο ιατρικό δελτίο είναι πλέον αυτό του Τάισον , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα».
Στα θετικά της ημέρας είναι ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης ενώ στα αρνητικά είναι ότι ο Τάισον συνέχισε τη θεραπεία του.
«Με την επιθετική τακτική ασχολήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου, το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία.
Photo credit: ΠΑΟΚ FC
