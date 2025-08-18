ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά εν όψει Ριέκα ο Ντεσπόντοφ





Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21/8, 21:45) στην Κροατία με αντίπαλο τη Ριέκα.

Στα θετικά της ημέρας είναι ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης ενώ στα αρνητικά είναι ότι ο Τάισον συνέχισε τη θεραπεία του.

«Με την επιθετική τακτική ασχολήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου, το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής υπό τις συνεχείς οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου , ενώ στο φινάλε διεξήχθη και τουρνουά, με υψηλή ένταση και πάθος. Το μοναδικό όνομα που υπάρχει στο ιατρικό δελτίο είναι πλέον αυτό του Τάισον , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα».





