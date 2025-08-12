Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η θρυλική Μόνικα Σέλες μίλησε για την «μάχη» της με την μυασθένεια gravis - «Πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι»
Η Αμερικανίδα τενίστρια με τα 9 Grand Slam διαγνώστηκε με την μυασθένεια gravis πριν από 3 χρόνια
Η Μόνικα Σέλες ήταν στα νιάτα της το κορίτσι θαύμα του παγκόσμιου τένις.
Η Αμερικανίδα που γεννήθηκε στο Νόβισαντ στην πρώην Γιουγκοσλαβία από γονείς Ούγγρους αλλά μετανάστευσε και ζει για δεκαετίες στις ΗΠΑ έκανε απίθανη καριέρα στο τένις.
Στα 16 της κατέκτησε το Roland Garros και συνολικά στην καριέρα της πήρε 9 τίτλους Grand Slam αλλά της ξέφυγε το Wimbledon στο οποίο έφτασε στον τελικό.
Έμεινε στο Νο1 για 178 εβδομάδες και κέρδισε 53 τίτλους. Στην ιστορία έμεινε και η μαχαιριά που δέχτηκε στη Γερμανία κατά την διάρκεια αγώνα από φανατικό θαυμαστή της Στέφι Γκραφ η οποία ήταν η μεγάλη αντίπαλός της.
Σήμερα ζει με τα παιδιά της στις ΗΠΑ και τα τελευταία τρία χρόνια δίνει «μάχη» με την μυασθένεια gravis. Πρόκειται για μια νευρομυϊκή αυτοάνοση ασθένεια που προκαλεί κόπωση και μεγάλη αδυναμία των μυών και δεν θεραπεύεται.
Είναι πιο συχνή σε γυναίκες κάτω των 40 και σε άνδρες άνω των 60. Η Μόνικα Σέλες μίλησε για την ασθένειά της στο Associated Press και εξήγησε πως ξεκίνησαν όλα: «Έπαιζα τένις με παιδιά ή συγγενείς και έχανα το μπαλάκι. Σκεφτόμουν “ναι, βλέπω δύο μπαλάκια”. Αυτά προφανώς είναι συμπτώματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Για εμένα τότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Και μου πήρε αρκετό χρόνο για να το αφομοιώσω πραγματικά και να μιλήσω ανοιχτά για αυτό, επειδή είναι δύσκολο. Επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητά μου».
«Όταν μου έγινε η διάγνωση, σκέφτηκα, 'Τι;!'», είπε η Σέλες που συνεργάζεται με την argenx, μια εταιρεία ανοσολογίας με έδρα την Ολλανδία. 'Εως τότε δεν είχε ακούσει ποτέ για τη νόσο η οποία της έχει προκαλέσει προβλήματα στην καθημερινότητά της: «Ακόμα και το να στεγνώνω τα μαλλιά μου έγινε πολύ δύσκολο».
Η σπουδαία τενίστρια θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα σε όσους παλεύουν με αυτή την ασθένεια: «Η διάγνωση με μυασθένεια Gravis ήταν άλλη μία επαναφορά. Αλλά αυτό που λέω στα παιδιά που καθοδηγώ είναι “Πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι. Η μπάλα αναπηδά και εσείς απλά πρέπει να προσαρμοστείτε. Και αυτό κάνω τώρα”».
Tennis legend reveals diagnosis with rare chronic autoimmune disease https://t.co/L6gFbRHQ8R pic.twitter.com/0Hf2xnh7sa— New York Post (@nypost) August 12, 2025
