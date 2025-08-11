Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Γκαρνάτσο πιάστηκε να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο - Δείτε φωτογραφία
Αλεχάντρο Γκαρνάτσο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ηλεκτρονικό τσιγάρο Τατουάζ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Γκαρνάτσο πιάστηκε να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο - Δείτε φωτογραφία

Έντονες αντιδράσεις έφερε η φωτογραφία του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο να κρατά ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ χτυπούσε το νέο του τατουάζ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Γκαρνάτσο πιάστηκε να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο - Δείτε φωτογραφία
Έχει τεθεί εκτός ομάδας από τον Ρούμπεν Αμορίμ, περιμένει υπομονετικά τη μεταγραφή του στην Τσέλσι, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δεν… βάζει και τα δυνατά του για να πείσει τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Αργεντινός εξτρέμ για ακόμη μια φορά βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για τους λάθος λόγους.

Για την ακρίβεια, είδε το φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία του στην οποία φαίνεται να χτυπά ένα νέο τατουάζ στο κορμί του και ταυτόχρονα να καπνίζει ένα… ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Όχι και η πιο υγιεινή συνήθεια για έναν 21χρονο ποδοσφαιριστή που θέλει να ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εικόνα έριξε ακόμα περισσότερο τον Γκαρνάτσο στα μάτια των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ράγισε κι άλλο το γυαλί της σχέσης τους.


