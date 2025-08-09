Προκριματικά Ευρωβόλεϊ ανδρών: Περίπατος της Ελλάδας στη Γεωργία και νίκη με 3-0

Η Εθνική ανδρών είχε εύκολο έργο κόντρα στη Γεωργία, την οποία νίκησε με 3-0 σετ και έκανε άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026 - Πρώτος σκόρερ ο 17χρονος Σταύρος Μούχλιας