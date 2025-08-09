Ο Ράφα Ναδάλ έγινε πατέρας για δεύτερη φορά
Ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια του Ράφα Ναδάλ και της Μέρι Περέγιο, καθώς το ζευγάρι καλωσόρισε το δεύτερο παιδί του, ένα αγοράκι, που πήρε το όνομα Μικέλ
Ο Ράφα Ναδάλ και η σύζυγός του, Μέρι Περέγιο, υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους, ένα αγοράκι που πήρε το όνομα Μικέλ. Ο μικρός γεννήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο νοσοκομείο Quirónsalud Palmaplanas της Μαγιόρκα, το ίδιο μέρος όπου είχε έρθει στον κόσμο και ο πρωτότοκος γιος τους, Ραφαέλ.
Σε αντίθεση με την πρώτη γέννα, αυτή τη φορά η Μαίρη ανάρρωσε ταχύτερα, ενώ κατά την παραμονή της στο μαιευτήριο δέχθηκε μόνο επισκέψεις από στενούς συγγενείς. Το Σάββατο η οικογένεια αποχώρησε από το νοσοκομείο. Το όνομα Μικέλ δόθηκε για να τιμηθεί η μνήμη του πατέρα της Μέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2023 σε ηλικία 63 ετών, ύστερα από μακρά ασθένεια.
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του 22 φορές νικητή Grand Slam έγινε τη Δευτέρα, στην καθιερωμένη θερινή δεξίωση της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στο παλάτι Marivent, όπου ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ τού είχε απονείμει πρόσφατα τον τίτλο του «Μαρκησίου» για την προσφορά του στον αθλητισμό. Ο Ναδάλ παρέστη μόνος, καθώς η Μαίρη βρισκόταν στις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της.
Τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης είχαν φανεί τον περασμένο Απρίλιο, όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει δεύτερο παιδί. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ναδάλ είχε αναφερθεί με τρυφερότητα στην πατρότητα, δηλώνοντας πως θέλει να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του, ακόμα και αν αυτό σημαίνει λιγότερο γκολφ.
Ο Ράφα και η Μέρι γνωρίστηκαν το 2005 και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2019 σε μια λαμπερή τελετή στη Φορταλέσα, παρουσία 200 καλεσμένων, ανάμεσά τους και οι τέως βασιλείς της Ισπανίας.
