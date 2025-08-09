Ο Ράφα Ναδάλ έγινε πατέρας για δεύτερη φορά

Ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια του Ράφα Ναδάλ και της Μέρι Περέγιο, καθώς το ζευγάρι καλωσόρισε το δεύτερο παιδί του, ένα αγοράκι, που πήρε το όνομα Μικέλ