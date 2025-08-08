Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μπαρτσελόνα: Ζητά εξηγήσεις από την UEFA για την τιμωρία του Φλικ
Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική για το περυσινό ματς στο Σαν Σίρο
Αναστάτωση επικρατεί στη Βαρκελώνη μετά την απόφαση της UEFA να τιμωρήσει με μία αγωνιστική τον Χάνσι Φλικ και τον άμεσο συνεργάτη του, Μάρκους Ζορκ, λόγω περιστατικών που σημειώθηκαν στο «Σαν Σίρο» μετά τη δραματική ήττα (4-3) από την Ίντερ, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Η ποινή σημαίνει ότι οι δύο τεχνικοί δεν θα βρεθούν στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι της επόμενης διοργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivo, η Μπαρτσελόνα έχει ήδη παραλάβει τη σχετική ειδοποίηση από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία και έχει ζητήσει να μάθει το πλήρες αιτιολογικό της απόφασης, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο έφεσης. Οι εκθέσεις διαιτησίας της UEFA δεν δημοσιοποιούνται, οπότε δεν είναι γνωστό αν ο Πολωνός ρέφερι Σιμόν Μαρτσίνιακ κατέγραψε κάποιο περιστατικό σε ειδικό παράρτημα του φύλλου αγώνα.
Κατά τη διάρκεια του ματς, ο Φλικ είδε μόνο μία κίτρινη κάρτα, στα τελευταία λεπτά, εμφανώς εκνευρισμένος. Μετά τη λήξη, στις δηλώσεις του, άφησε αιχμές για την απόδοση των διαιτητών, υπονοώντας ότι οι αμφισβητούμενες φάσεις σφυρίχτηκαν υπέρ των Ιταλών.
Πέρα από την αγωνιστική ποινή, ο Γερμανός τεχνικός καλείται να πληρώσει πρόστιμο 20.000 ευρώ – ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον Ζορκ. Στο εναρκτήριο ματς του Champions League την επόμενη σεζόν, άλλος προπονητής από το τεχνικό τιμ των «μπλαουγκράνα» θα καθίσει στον πάγκο.
