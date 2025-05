Για 4η σερί φορά σε Final Four ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα

Κλείσιμο

Για ακόμη μια φορά ο Ολυμπιακός είναι στο Final 4! Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε στη Μαδρίτη στο Game 4 και με 3-1 ρεκόρ πέρασε στο Final Four για 4η σερί φορά!Είναι το τέταρτο συνεχόμενο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να οδηγεί σταθερά τους Πειραιώτες στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς. Αυτό μάλιστα είναι το έκτο για τον προπονητή του Ολυμπιακού συνολικά, έχοντας φυσικά κατακτήσει τον τίτλο το 2013 στο Λονδίνο. Ωστόσο είναι η πρώτη φορά που οδηγεί μια ομάδα του σε Final Four, χωρίς να χρειαστεί το άγχος του πέμπτου παιχνιδιού. Τόσο τις περασμένες χρονιές με τον Ολυμπιακό, όσο και με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν χρειάστηκε το Game 5 για να πανηγυρίσει την πρόκριση.Ο Ολυμπιακός, μετά την συμφωνία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα το μακρινό πλέον 2020, έθεσε σε λειτουργεία το σχέδιο επιστροφής του στης Ελίτ, με τα αποτελέσματα 5 χρόνια μετά να δικαιώνουν τους αδερφούς Αγγελόπουλους.Μετά από τη σεζόν του covid και ακόμη μια στην οποία ο Ολυμπιακός έχτιζε πράγματα, το 2021-2022 η ομάδα του Πειραιά ήταν ξανά μέσα στα πράγματα, περνώντας αρχικά στα Play Offs και στην συνέχεια, πετώντας εκτός την Μονακό με 3-2, επέστρεψε και στο Final Four. Εκεί βέβαια, παρότι το Βελιγράδι είχε γίνει ερυθρόλευκο από τους 12 και πλέον χιλιάδες Ολυμπιακούς, ο Βάσα Μίτσιτς και το μυθικό του σουτ έβαλε τέλος στα όνειρα των Πειραιωτών για κάτι περισσότερο.Το 2022-2023 ήταν μια χρονιά κυριαρχίας για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε άνετα πρώτη στην post season, όμως εκεί βρήκε απέναντί της την Φενέρμπαχτσε, που λόγω μερικών μαζεμένων κακών αποτελεσμάτων, βρέθηκε στην 8η θέση. Η σειρά ήταν θρίλερ, με το σουτ του Σλούκα στο Game 3 να είναι εκείνο που θυμόμαστε καλύτερα από αυτή τη μάχη των γιγάντων. Σκορ 3-2 και ο Ολυμπιακός ξανά στο Final Four, μεγάλος ημιτελικός με την Μονακό, αλλά και μεγάλη πίκρα στον τελικό λόγω του σουτ του Γιουλ που έδωσε στη Ρεάλ Μαδρίτης το τρόπαιο.Η σεζόν 2023-2024 ήταν διαφορετική, με τον Ολυμπιακό, έχοντας υποστεί αλλαγές στο ρόστερ, να τερματίζει 5ος και να βρίσκει μπροστά του την Μπαρτσελόνα. «Break» στο Game 1, απάντηση από την Μπαρτσελόνα με τον ίδιο τρόπο στο Game 2 και ιστορία στο Game 5, με τον Ολυμπιακό να κάνει ακόμη ένα «Break» και να περνά στο Final 4. Εκεί έπεσε πάνω στο εμπόδιο της Ρεάλ, όμως και μόνο η παρουσία εκείνου του ρόστερ σε αυτό το επίπεδο ήταν επιτυχία.