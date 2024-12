Το μήνυμα του Λεσόρ μέσα από το νοσοκομείο: Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

«Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό! Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και τις προσευχές, σας αγαπάω όλους! Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ».





What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿