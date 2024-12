Κάταγμα περόνης ο Λεσόρ: Μπαίνει στο χειρουργείο την Παρασκευή, μένει έξω τουλάχιστον 3-4 μήνες

Το σοκ στο ΟΑΚΑ και οι αντιδράσεις στη θέα του τραυματία Λεσόρ

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο Ματίας Λεσόρ διαγνώστηκε τελικά με κάταγμα περόνης, όπως ανέφεραν και οι πώτες εκτιμήσεις από ανθρώπους του Παναθηναϊκού . Ο Γάλλος σέντερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί όπου πήταν επίσης οι Εργκίν Αταμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, καθώς και πολλοί ακόμη άνθρωποι της πράσινης ΚΑΕ. Όπως έγραψε το gazzetta.gr , όλη η ομάδα πέρασε και μπήκε στο δωμάτιο του Γάλλου διεθνή σέντερ. Την Παρασκευή το πρωί χειρουργείται. Σε πρώτη φάση, το εκτιμώμενο διάστημα αποθεραπείας είναι τρεις με τέσσερις μήνες. Αν έχει πειραχθεί και ο σύνδεσμος που ενώνει περόνη με κνήμη, αυξάνεται ο χρόνος αποκατάστασης από τέσσερις σε έξι μήνες. Γάλλος σέντερ χτύπησε πολύ άσχημα στο πόδι του και σφάδαζε στο έδαφος, στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ όλοι στο γήπεδο έπιαναν τα κεφάλια τους -φίλαθλοι, συμπαίκτες και αντίπαλοι.Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού σε μία φάση στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου του αγώνα της Euroleague με την Μπασκόνια έπεσε με δύναμη στο παρκέ και γύρισε το αριστερό του πόδι Όλοι κατάλαβαν ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός και διακόπηκε προσωρινά το παιχνίδι.Η κάμερα έδειξε φιλάθλους του ΠΑΟ να κλαίνε στην εξέδρα και συμπαίκτες του, όπως ο Σλούκας και ο Χουάντσο «λύγισαν».Δείτε ΕΔΩ τον δακρυσμένο ΧουάντσοΟ παίκτης σηκώθηκε και πήγε στα αποδυτήρια κουτσαίνοντας. Άμεσα έφυγε για το νοσοκομείο για εξετάσεις.Μέσα από το ασθενοφόρο, ο Λεσόρ ανέβασε φωτογραφία στο Instagram μαζί με τον γιο του.Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά τον τραυματισμό στις εξέδρες ένας φίλαθλος λιποθύμησε. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 32χρονο με αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο και κάκωση στο κεφάλι από πτώση. Διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.Δείτε ΕΔΩ την στιγμή της διακοπής του αγώναΤο παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά.Άμεση ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο Twitter για τον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας.«Σ' αγαπώ αδερφέ» έγραψε ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού. Από την άλλη οι ομάδες της Euroleague (Παρτίζαν, Μακάμπι, Ζάλγκιρις) έχουν εκφράσει μέσω των social media τις ευχές τους στον Λεσόρ για ταχεία ανάρρωση.