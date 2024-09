Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο Γιαζίτζι - Yπέγραψε έως το 2027

Ο διεθνής Τούρκος μεσοεπιθετικός υπέγραψε έως το 2027 στους Πειραιώτες ως ελεύθερος και θα κληθεί να καλύψει το κενό του Κώστα Φορτούνη.





When you put on your 🔴𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦⚪ jersey for the first time!



𝐘𝐮𝐬𝐮𝐟 𝐘𝐚𝐳ı𝐜ı 🦁 pic.twitter.com/l81HGYcfgi