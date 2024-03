Εθνική Γερμανίας: Αφήνει μετά από 70 χρόνια την Adidas για τη Nike

OFFICIAL: After more than 70 years with Adidas, Germany will swap sponsors.



Τίτλοι τέλους πέφτουν το 2027 στη συνεργασία της Adidas με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας Μια σχέση που κράτησε για 70 χρόνια (κατά την Bild το 2027 θα συμπληρωθούν 77) και θα τελειώσει αφού η ομοσπονδία της Γερμανίας ανακοίνωσε την συνεργασία της με τη Nike Με την Adidas η Γερμανία κατέκτησε 4 φορές το Μουντιάλ (1954,1974,1990, 2014) και 3 το Euro (1972, 1980, 1996). Σε μεγάλη διοργάνωση η συνεργασία ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 1954 όπου η Γερμανία του Φριτς Βάλτερ κέρδισε την Ουγγαρία του Πούσκας και ανέβηκε στην κορυφή.