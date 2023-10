European Open, Τσιτσιπάς - Βαν ντε Ζάντσχουλοπ 2-0: Στον προημιτελικό ο Στέφανος - Βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwcnki7d2r41)

Sharp Stef ⚔️



Top seed @steftsitsipas ousts van de Zandschulp 7-5, 6-3 for a QF ticket with play like this@EuroTennisOpen | #EuropeanOpen pic.twitter.com/OoJJQB2zm8