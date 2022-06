Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, Ελλάδα - Μεγάλη Βρετανία 93-71: Σόου στη Λάρισα

Ο Δημήτρης Ιτούδης έκατσε για πρώτη φορά στην άκρη του πάγκου της εθνικής , ο κόσμος γέμισε ασφυκτικά το κλειστό της Νεάπολης και οι Έλληνες διεθνείς τους αποζημίωσαν με τον καλύτερο τρόπο, ισοπεδώνοντας τη Μεγάλη Βρετανία με σκορ 93-71!



Η Ελλάδα έπαιξε με τη βελόνα στο κόκκινο στο β' ημίχρονο μέσα σε μια μοναδική ατμόσφαιρα και πλέον έχει την απόλυτη υπεροχή σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας με την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία στην επόμενη φάση των προκριματικών.



Ο αγώνας



Η Εθνική παρατάχθηκε με βασικούς τους Λούντζη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Αγραβάνη και Παπαγιάννη κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία που εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα της Ελλάδας και προηγήθηκε με 1-12 στο 3:44, υποχρεώνοντας τον Δημήτρη Ιτούδη να καλέσει timeout. Σε αυτό το διάστημα οι γηπεδούχοι είχαν 1/2 βολές, 0/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 3 λάθη!



Feels good to be a guard when you have Big Papa on your team 😎🇬🇷#FIBAWC | #WinForHellas pic.twitter.com/u3CJLSbowM — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) June 30, 2022

Κλείσιμο

Lefteris Bochoridis is left-handed.

Lefteris Bochoridis is a point guard.

Lefteris Bochoridis just went up for a right-handed and-1 dunk 🤯#FIBAWC #WinForHellas pic.twitter.com/v8VWdt8mq0 — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) June 30, 2022

Η είσοδος του Γκίκα και οι άμυνες του Αγραβάνη άλλαξαν την εικόνα του ματς για την Εθνική που έτρεξε σερί 8-0 για το 9-12 στο 5' σκοράροντας μέσα στο ζωγραφιστό όπου οι Βρετανοί είναι ευάλωτοι. Παρ' όλα αυτά, η Μεγάλη Βρετανία άντεξε στην πίεση της Ελλάδας κι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο υπέρ της 19-20. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 25-25 με το τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ ενώ ο Λεωνίδας Κασελάκης έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην Ελλάδα, κάνοντας το 27-25 στο 15'.Ο Παπαπέτρου με τον Παπαγιάννη ήταν οι δύο παίκτες που αξιοποίησαν περισσότερο τα σωματικά τους προσόντα, πλησιάζοντας κοντά στο καλάθι για την Εθνική που πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 39-38, έχοντας μόλις 2/13 τρίποντα. Ακολούθως η Ελλάδα έπαιξε με το πόδι στο γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο! Ο Ντόρσεϊ και ο Αγραβάνης είχαν τρομερά κέφια, ο Μποχωρίδης έβγαλε πολύ θετική εικόνα ενώ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο άρχισε να μπαίνει στο κλίμα για την Εθνική που προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά στο 25' (51-41).Οι διεθνείς συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, κάνοντας επιμέρους σκορ 30-10 στην τρίτη περίοδο για το 69-48 στο 30', διάστημα στο οποίο η Μεγάλη Βρετανία είχε 2/10 σουτ εντός πεδιάς (1/8 δίπ., 1/5 τρίπ.). Τα καρφώματα του Αντετοκούνμπο ξεσήκωσαν τον κόσμο στο κλειστό της Νεάπολης, ο Μποχωρίδης συνέχισε να δίνει λύσεις στην επίθεση κι εν τέλει η Ελλάδα επικράτησε με 93-71, σκορπώντας ενθουσιασμό με την απόδοσή της!Τα δεκάλεπτα: 19-20, 39-38, 69-48, 93-71.

Κλείσιμο