Roland Garros: Βασιλιάς στο Παρίσι με το 14ο ο Ναδάλ

Κλείσιμο

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον 14ο τίτλο του στοκατέκτησε οΟ 36χρονος Ισπανός τενίστας επικράτησε σε 2.18' μετου Κάσπερ Ρουντ στον τελικό της Κυριακής και κατέκτησε το 22ο Grand Slam της καριέρας του.Παράλληλα έφτασε στα 14 Roland Garros έχοντας πλέον το απίθανο 14/14 σε τελικούς στο Παρίσι. Αυτή ήταν η 112η νίκη του στο Roland Garros η οποία του έδωσε τον τίτλο και το +2 από τον Ρότζερ Φέντερερ και τονΟ Ελβετός και ο Σέρβος έχουν σταματήσει στα 20 Grand Slam και ο Ισπανός μέσα στο 2022 αρχικά έφτασε στο 21ο στο Australian Open και στο 22ο στο Roland Garros.Αυτός είναι και ο 4ος τίτλος του μέσα στη χρονιά και ο 92ος στην τεράστια καριέρα του τενίστα από την Μαγιόρκα.Πλέον ο Ράφα Ναδάλ έχει 14 Roland Garros, 4 US Open και από 2 Wimbledon και Australian Open. Ο τελικός στο Παρίσι τον οποίο παρακολούθησε ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ήταν ο 30ος για τον Ράφα Ναδάλ και ο πρώτος για τονΟ Ράφα Ναδάλ κέρδισε τον πρώτο τίτλο του στο Roland Garros το 2005 και ακολούθησαν οι τίτλοι του: 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και με την 2η ευκαιρία με μπρέικ πήγε στο 2-0.Με 2 διπλά σφάλματα στη σειρά ο Ναδάλ χαρίζει διπλό μπρέικ πόιντ στον Ρουντ και εκείνος παίρνει πίσω το μπρέικ (2-1).Νέο μπρέικ για τον Ισπανό που έφτασε στο 3-1 και με το σερβίς του στο 4-1. Με δυσκολία ο Νορβηγός κράτησε το σερβίς του για το 4-2 και έχασε με 6-3 σε 48' το σετ.Στο 2ο σετ ο Ράφα Ναδάλ είχε 3 μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Νορβηγός τα έσβησε για το 1-0. Με μπρέικ ο Κάσπερ Ρουντ έφτασε στο 3-1 αλλά ο Ναδάλ το πήρε αμέσως πίσω για το 3-2.Με love service game ο Ισπανός ισοφάρισε σε 3-3 και με μπρέικ έφτασε στο 4-3. Με το σερβίς του το υπερασπίστηκε (5-3) και είχε διπλό μπρέικ πόιντ.Το έσβησε ο Ρουντ όπως και το επόμενο αλλά με το 4ο με διπλό λάθος του έφτασε σε μπρέικ ο Ναδάλ.Ο Ράφα Ναδάλ ξεκίνησε με μπρέικ και στο 3ο (2-0) και με το σερβίς του το υπερασπίστηκε για το 3-0. Έφτασε σε 2ο μπρέικ ο Ναδάλ (4-0) και στο 5-0 σε 37΄.Ο Ισπανός έκλεισε με 3ο μπρέικ στο 6-0!Ο Ράφα Ναδάλ είχε 37 winners και 18 αβίαστα λάθη και ο αντίπαλος του είχε 16-25. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 8/16 και 2/3.