Διακόπηκε το Μπόχουμ - Γκλάντμπαχ αφού οπαδός πέταξε ένα ποτήρι μπύρας στο κεφάλι του επόπτη - Δείτε βίντεο

Assistant referee is struck by a beer from the crowd.



The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned.pic.twitter.com/K6fzrIPRiR — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) March 18, 2022

UPDATE: The game has been abandoned. Further information to be announced in the course of time. #Bundesliga | #BOCBMG — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 18, 2022

A Bochum fan has thrown a beer at the assistant referee's head and so the game has been stopped. Unacceptable actions. #DieFohlen #BOCBMG 0-2 — Gladbach (@borussia_en) March 18, 2022

War zuletzt immer wieder ein Problem, bei fast jedem Heimspiel. Der @VfLBochum1848eV hat es heute vor dem Spiel extra nochmal thematisiert - ohne Erfolg. https://t.co/AOD3gm6Eq4 — P. Rentsch ✏ (@p_rentsch) March 18, 2022

++EIL++ Das Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ist nach einem Becherwurf abgebrochen worden. #VFLBMG https://t.co/Dxw7K8Y8nI — LA Anzeiger (@LAredaktion) March 18, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οριστική διακοπή στον αγώνα της Μπόχουμ με την Γκλάντμπαχ για την 27η ημέρα τηςΣτο 69' και ενώ το σκορ ήταν 0-2 υπέρ της Γκλάντμπαχ ένας ανεγκέφαλος οπαδός της Μπόχουμ πέταξε ένα ποτήρι μπύρας το οποίο χτύπησε στο κεφάλι τον επόπτη γραμμών, το όνομα του οποίου είναι Christian Gittelmann.Το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, αλλά μετά από λίγη ώρα ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή του!Ο διευθύνων σύμβουλος της Μπόχουμ, Sebastian Schindzierlorz δήλωσε για το περιστατικό στο "DAZN": «Αυτό είναι ένα περιστατικό που δεν πρέπει να συμβεί, αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικό των οπαδών της VfL Bochum. Ευχόμαστε στον επόπτη ότι καλύτερο. Είναι κρίμα που το παιχνίδι δεν τελείωσε στο γήπεδο».Σε ανάρτησή της η Μπόχουμ ανέφερε:Το Μπόχουμ - Γκλάντμπαχ διακόπηκε οριστικά. Μπορούμε μόνο να ζητήσουμε επίσημα συγγνώμη από τον επόπτη γραμμής. Μια πολύ ντροπιαστική και πικρή βραδιά για εμάς. Μια εξαιρετικά ανόητη κίνηση".Η Μπόχουμ κινδυνεύει με τιμωρία έδρας.O Κώστας Σταφυλίδης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι με την φανέλα της Μπόχουμ.