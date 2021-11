ΠΑΟΚ - Άρης: 11 χρόνια έχουν να χαμογελάσουν οι «κίτρινοι» στην Τούμπα!

Η δεύτερη σεζόν της πιο περίεργης, αστείας, ειλικρινούς και ιδιότυπης σειράς ντοκιμαντέρ «How to with John Wilson» είναι εδώ, από το Vodafone TV .





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ακόμα κι όταν δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ακόμα κι όταν όλα έχουν κριθεί, το ΠΑΟΚ - Άρης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ελλάδας! Πόσω μάλλον όταν οι δύο μονομάχοι έχουν πληγωμένο εγωισμό, προέρχονται από ήττες στο πρωτάθλημα και δεν σκέφτονται καν άλλο αποτέλεσμα, πλην της νίκης. Ρασβάν Λουτσέσκου και Άκης Μάντζιος γνωρίζουν καλά πως πιθανή απώλεια θα προκαλέσει εκ νέου τριγμούς στα ποδοσφαιρικά τους οικοδομήματα και κάνουν τα πλάνα τους, αναζητώντας τρόπο να αναρριχηθούν υψηλότερα στη βαθμολογία. Ο μεν ΠΑΟΚ για να διατηρήσει την απόσταση από την κορυφή, ο δε Άρης για να «κατεβάσει» τη διαφορά με τον «δικέφαλο», να πλησιάσει την πεντάδα και να βρει ηρεμία.Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να «πατήσει» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, καθώς έχασε 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ήταν το πρώτο ματς φέτος, μετά την πρεμιέρα, που δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και η τρίτη του ήττα στο πρωτάθλημα, μετά από αυτές απέναντι στον ΠΑΣ και τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι είχαν και ματς στην Ευρώπη, αναζητούν «φρεσκάδα» και ρυθμό, στοιχεία που θα τους κάνουν να αφήσουν στο παρελθόν την ήττα και να πετύχουν έναν διπλό στόχο: Τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και τη διατήρηση της επαφής με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, καθώς η ομάδα των Ιωαννίνων βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω τους.«Με τον Ολυμπιακό στο συν 7, είναι η στιγμή που πρέπει να ξυπνήσουμε και να ανατρέψουμε την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βαρέλα, δείχνοντας το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια. Η ομάδα του Λουτσέσκου, στο Πρωτάθλημα, έχει δει τα πέντε από τα έξι τελευταία της ματς να λήγουν με over 2.5 τέρματα, ενώ τα τέσσερα εξ αυτών ήταν over 3.5! O δικέφαλος ποντάρει πολλά στον δημιουργικό οίστρο του Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει τρεις ασίστ φέτος, ενώ βρίσκει τέρματα από τον Κούρτιτς, που είναι πέμπτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 4 γκολ, παρότι δεν είναι επιθετικός.To κλίμα στα αποδυτήρια του Άρη δεν είναι το ιδανικό πριν από ένα ντέρμπι, άπαντες γνωρίζουν όμως ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για αντεπίθεση, από μια νίκη στην Τούμπα. Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το «βαρύ» 5-0 στην έδρα τους από τον ΠΑΣ Γιάννινα. «Οι μεγάλες ομάδες φαίνονται στα δύσκολα και έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε αντίδραση», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής Άκης Μάντζιος, δίνοντας το σύνθημα για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με τους Γιαννιώτες ήταν το μοναδικό από τα πέντε τελευταία, στο οποίο οι «κίτρινοι» δεν βρήκαν δίχτυα, ενώ στα τρία που προηγήθηκαν είχαν σκοράρει τόσο οι ίδιοι, όσο και ο αντίπαλός τους.Στο ματς με τον ΠΑΣ, ο Άρης είχε κενά στην άμυνα, τα οποία αναμένεται να διορθωθούν σημαντικά με την επιστροφή του Σούντγκρεν, ενώ όλα δείχνουν ότι θα αγωνιστεί και ο Φαμπιάνο. O Σουηδός αμυντικός, πέραν των ανασταλτικών του καθηκόντων, έχει σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη, καθώς είναι τρίτος σε πάσες στη Σόύπερ Λιγκ. Στην επίθεση, Ο Ματέο Γκαρσία είναι τέταρτος σε γκολ ανά τελικές προσπάθειες, αφού χρειάζεται 3.7 για να βρει δίχτυα.Τα πέντε από τα έξι τελευταία ματς των δύο ομάδων έχουν λήξει με under 2.5 γκολ. Το μοναδικό που «έσπασε» την παράδοση αυτή ήταν η αναμέτρηση της Τούμπας τον Μάρτιο του 2020, όταν το ντέρμπι έληξε ισόπαλο 2-2. Στα έξι αυτά παιχνίδια, ανεξαρτήτως έδρας, ο Άρης έχει νικήσει μόλις μια φορά, με σκορ 1-0, τον Δεκέμβριο του 2010. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τρεις νίκες, ενώ δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Στην Τούμπα, τελευταία φορά που νίκησε ο Άρης ήταν το 2010, με το γκολ του Χαβίτο να κρίνει την αναμέτρηση!21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Υπεύθυνο Παιχνίδι