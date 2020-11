Παρουσιάστηκε η Ολιστική Μελέτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο – Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ολιστική Μελέτη είναι απόρροια της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπέγραψανΤην παρουσίαση από πλευράς UEFA έκανε ο Luca Nicola, Head of National Governance and Global Institutions και συμμετείχαν οι Μάριος Γεωργίου, UEFA National Associations Manager και Petr Fousek, FIFA & UEFA Independent Expert στην ΕΠΟ.Προσκεκλημένοι ήταν από πλευράς ΕΠΟ ο πρόεδρος Ευάγγελος Γραμμένος, ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Βακάλης και ο αντιπρόεδρος Αστέριος Αντωνίου.Από πλευράς Super League 1 o πρόεδρος Λεωνίδας Μπουτσικάρης και εκπρόσωποι από κάθε μία εκ των 14 ΠΑΕ – μελών της, από πλευράς Super League 2 ο πρόεδρος Λεωνίδας Λεουτσάκος και εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής.ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΗ Ολιστική Μελέτη για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο είναι απόρροια της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπογράφτηκε στις 25/02/2020 από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και τον Αντιπρόεδρο της FIFA, Γκρεγκ Κλαρκ.Σκοπός της Μελέτης είναι η διαμόρφωση της βάσης ενός πλαισίου για το βιώσιμο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και μιας μεθοδολογίας μέσω της οποίας αυτή η επιδίωξη μπορεί να πραγματοποιηθεί.Η Ολιστική Μελέτη λαμβάνει υπόψη ουσιώδη ζητήματα που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και προωθεί ένα πλαίσιο θετικής αλλαγής, για το καλύτερο μέλλον του.Η Μελέτη, επίσης, αναφέρεται σε διεθνή σημεία αναφοράς και καλές πρακτικές μεταξύ όλων των ποδοσφαιρικών εθνικών ενώσεων-μελών των UEFA και FIFA, καθώς και στην «Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μέλλοντος» (Future Football Federation) , μια πρωτοβουλίας της UEFA, προκειμένου να διαμορφωθεί το πώς θα πρέπει να είναι μια εθνική ομοσπονδία ως το 2024.H Ολιστική Μελέτη αριθμεί στο κύριο σώμα της –χωρίς τα παραρτήματα- 15 κεφάλαια, σε 102 σελίδες, ως εξής:1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ1.1. Ιστορικό1.2. Σκοπός της Μελέτης2. ΔΟΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ2.1. FIFA2.2. UEFA2.3. Εθνικές Ενώσεις2.4. Οι δέκα αρχές καλής διακυβέρνησης της UEFA2.5. Ανεξαρτησία εθνικών ενώσεων3. ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ3.1. Πρόσφατο ιστορικό3.2. Ποδοσφαιρικό τοπίο-ποδοσφαιρικά δεδομένα, αριθμοί και χρηματοοικονομικά4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ4.1. Δομή ΕΠΟ4.2. Συνέλευση και εκλογές της ΕΠΟ4.3. Εκτελεστική Επιτροπή4.4. Πρόεδρος της ΕΠΟ4.5. Υπάρχουσες επιτροπές4.6. Επιτροπή λογιστικού ελέγχου, διοίκησης και συμμόρφωσης4.7. Επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου4.8. Πειθαρχικά ζητήματα4.9. Τοπικές Ενώσεις4.10. Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)4.11. Τεχνικός Διευθυντής4.12. Ανθρώπινο Δυναμικό5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ5.1. Σύμβαση UEFA για την Εκπαίδευση και Οργάνωση της Διαιτησίας5.2. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΟ (ΚΕΔ)5.3. Ανεξαρτησία5.4. Βία κατά διαιτητών και προστασία τους5.5. Κανονισμοί5.6. Προϋπολογισμός5.7. Ανάπτυξη διαιτητών5.8. Ένωση Διαιτητών6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ6.1. Συμμετοχή και ερασιτεχνισμός6.2. Στρατηγική ανάπτυξης διεθνών παικτών6.3. Εθνικές Ομάδες7. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ7.1. Ένωση Προπονητών7.2. Εκπαίδευση Προπονητών8. ΕΝΩΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ10. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ10.1. Προσυνεννόηση Αγώνων10.2. Καταπολέμηση Ντόπινγκ11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ13. ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ13.1. Μοντέλο για το μέλλον της ΕΠΟ14. ΣΥΝΟΨΗ15. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣυνοπτικά, τα κυριότερα σημεία της Ολιστικής Μελέτης είναι τα εξής:Εφαρμογή «Δέκα Αρχών Καλής Διακυβέρνησης»(Η UEFA, από το 2020, υποστηρίζει οικονομικά την εφαρμογή αυτών των Αρχών μέσω του προγράμματος «Χατ Τρικ». Επίσης χρηματοδοτεί προγράμματα που πραγματοποιούνται από τις ενώσεις-μέλη της για την βελτίωση συγκεκριμένων τομέων διακυβέρνησης που χρειάζονται ανάπτυξη):1) Στρατηγικό Πλάνο 1-5 ετών δημοσιευμένο, για να αξιολογούνται ετησίως ο Πρόεδρος και η ΕΕ της ΕΠΟ με μετρήσιμους δείκτες.2) Καταστατικό με όρια θητειών και ηλικιών για Πρόεδρο και μέλη ΕΕ, δίκαιη εκπροσώπηση γυναικών.3) Αναλογική Συμμετοχή όλων των Ποδοσφαιρικών Φορέων, Συμβατική Συμφωνία σχέσης μεταξύ Επαγγελματικού-Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.4) Ηθικές Αξίες, ανεξαρτησία όσων απαρτίζουν τα διάφορα όργανα.5) Επαγγελματισμός στις Δομές των Επιτροπών.6) Η Εικόνα της καθημερινής Διαχείρισης είναι η Εικόνα της Ομοσπονδίας (ανοικτή και ξεκάθαρη διαδικασία προσλήψεων, οι πλέον κατάλληλοι και καταρτισμένοι ενθαρρύνονται για να δουλέψουν).7) Ευθύνη και Λογοδοσία (δύο διαφορετικές υπογραφές σε έγγραφα σημασίας, ξεχωριστά μπάτζετ για κάθε δραστηριότητα).8) Διαφάνεια (εσωτερικός οικονομικός έλεγχος, αλλά και από ανεξάρτητη εταιρία, δημοσίευση στο site κάθε δραστηριότητας αναλυτικά).9) Έλεγχος Συμμόρφωσης (με καταστατικό, κανονισμούς, νόμους).10) Εθελοντικά ΠρογράμματαΗ Νέα Δομή της ΕΠΟ – Έως Μάρτιο 2021α) Πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Προβλέπονται: Διευθύνων Σύμβουλος, αναπληρωτής Δ/Σ και Τεχνικός Διευθυντής.β) Σαφής αναφορά ότι ο ρόλος της εκλεγμένης Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ΜΟΝΟ να εκπονεί στρατηγική. Τα επιχειρησιακά καθήκοντα και η λειτουργία της Ομοσπονδίας είναι αποκλειστική ευθύνη του CEO χωρίς παρεμβάσεις.Ομοίως και για τα καθήκοντα του Τεχνικού Διευθυντή (εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών και φύλων, τα εκπαιδευτικά των προπονητών, η ανάπτυξη ποδοσφαίρου σάλας και παραλίας, η ερασιτεχνική άνθιση).δ) Επισημαίνεται η ανεξαρτησία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, στην οποία πρέπει να ανήκει και η Ένωση Διαιτητών.Γενική Συνέλευση ΕΠΟ & Εκλογές – Έως Ιούνιο 2021Η ΓΣ πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους όλων των φορέων του ποδοσφαίρου με επαρκή και δίκαιη ισορροπία στην αναλογία των ψήφων.Έχει εντοπιστεί ανεπαρκής εκπροσώπηση όλων των φορέων του ποδοσφαίρου.Ισχυρότατη σύσταση για συμμετοχή και των:Α) Σύνδεσμος ΠοδοσφαιριστώνΒ) Ποδόσφαιρο ΓυναικώνΓ) ΔιαιτητέςΔ) ΠροπονητέςΕ) Ποδόσφαιρο Άμμουμε επαναπροσδιορισμό της αναλογίας εκπροσώπησης όλων των ποδοσφαιρικών φορέων στη ΓΣ, για να διασφαλιστεί η δημοκρατικότητα της συμμετοχής.Να προβλεφθεί με νόμο ότι, ειδικά για την ΕΠΟ, οι εκλογές θα διεξάγονται κάθε 4 χρόνια μεν, αλλά ΠΡΙΝ από τη διεξαγωγή των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή στο τέλος εκείνης της αγωνιστικής σεζόν και τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη των νέων πρωταθλημάτων.H (νεοσύστατη) Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης να διεξάγει τις εκλογές αντί της Εφορευτικής Επιτροπής.Εκτελεστική Επιτροπή – Έως Ιούνιο 2021Τα μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να είναι εκλέκτορες της Γενικής Συνέλευσης, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα ήδη 17 (αριθμός που χαρακτηρίζεται ως υψηλός) και πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει ισορροπία εκπροσώπησης των σημαντικών φορέων (αναλογία εκλεγμένων από επαγγελματικό και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο).Οι αποφάσεις σε θέματα που αφορούν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.Να θεσπιστούν όρια θητειών.Έπειτα από κάθε συνεδρίαση να δίδεται Συνέντευξη Τύπου.Επιτροπή Ελέγχου, Διακυβέρνησης & Συμμόρφωσης – Έως Ιούνιο 2021Συστήνεται για επιτήρηση, οδηγίες και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης.Είναι 5μελής με 4ετές συμβόλαιο, την απαρτίζουν ειδικοί επαγγελματίες από την αγορά με οικονομικά και διοικητικά προσόντα και προϋπηρεσίες, σεβαστοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την κοινωνία.Ψηφίζεται η σύνθεσή της από την ΕΕ και επικυρώνεται από τη ΓΣ.Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους δεν πρέπει να έχουν σχέσεις σύγκρουσης συμφερόντων.Ειδικότερα, τα προηγούμενα 4 χρόνια δεν θα πρέπει να ήταν:α) Μέλη οποιαδήποτε Επιτροπής της ΕΠΟ,β) Μέλη οποιασδήποτε ΕΠΣ,γ) Μισθωτοί στην ΕΠΟ ή στις ΕΠΣ.Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου – Έως Ιούνιο 2021Αναβαθμίζεται. Θα έχει πλέον, αντί της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποφασιστικό ρόλο σε όλα τα θέματα που αφορούν στις επαγγελματικές διοργανώσεις και στα κύπελλα, καθώς και στους κανονισμούς τους.Θα είναι 13μελής και θα συμμετέχουν οι Big-4 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), βάσει των τίτλων που έχουν κατακτήσει, αλλά και δύο εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών.Πειθαρχικές Επιτροπές – Έως Μάρτιο 2021Το πειθαρχικό πλαίσιο και οι ποινές για δυσφημιστικές δηλώσεις πρέπει να γίνει πιο αυστηρό.Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων – Έως Μάρτιο 2021Κώδικας Καλής Διακυβέρνησης για το Περιφερειακό Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο εκπονημένος από ΕΠΟ.Ακύρωση συνδρομών των διαιτητών στις ΕΠΣ (απόφαση ΚΕΔ).Ταμείο Υποστήριξης Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από ΕΠΟ-Κυβέρνηση.Διευθύνων Σύμβουλος – Έως Μάρτιο 2021Δημιουργία της θέσης, που ουσιαστικά θα διοικεί την Ομοσπονδία. Απαραίτητα απαιτούμενα προσόντα, επαγγελματισμός και εμπειρία.Τεχνικός Σύμβουλος – Έως Μάρτιο 2021Υπεύθυνος για όλη την ποδοσφαιρική πυραμίδα, σε όλα τα φύλα και τις ηλικίες. Σχεδιάζει το παρόν και το μέλλον, στοχεύει στην ανάπτυξη, έχει την ευθύνη και των προπονητικών σεμιναρίων και διπλωμάτων.Πρέπει να είναια) Έμπειρος βετεράνος ποδοσφαιριστής,β) που έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο,γ) που έχει εργαστεί ως προπονητής, με διεθνές δίπλωμα, ιδεατά UEFA Pro,δ) αποδεκτός και αναγνωρίσιμος από τους φορείς του ποδοσφαίρου,ε) με ικανότητες ηγεσίας, οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού και δίκτυο.Προπονητές – Έως Ιούνιο 2021Να δυναμώσει η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου.Να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία της ΕΠΟ με τα Πανεπιστήμια για εξομοίωση πτυχίων με UEFA B.Διαιτησία – Έως Μάρτιο 2021Αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας τα θέματα σε όλη τη χώρα, με απόλυτη ανεξαρτησία από Λίγκες, ομάδες και ΕΠΣ.Η ΚΕΔ μπορεί να στέλνει δυσφημιστικές δηλώσεις εναντίον μελών της στον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα.Ξένος Αρχιδιαιτητής και τις δύο επόμενες σεζόν (έως Ιούνιο 2023).Ακύρωση συνδρομών των διαιτητών στις ΕΠΣ. Ήταν ανήθικο και προβληματικό για την ανεξαρτησία τους.Χρειάζεται τροποποίηση νόμου για να προστατευτούν οι διαιτητές από αγωγές για λάθη ενόσω σφυρίζουν.Πενταετές Master Plan Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.Ακεραιότητα/Χειραγωγημένοι Αγώνες/Αντιντόπινγκ – Έως Μάρτιο 2021Επαναλαμβάνει το άρθρο 12 του Πειθαρχικού Κανονισμού UEFA, που μεταξύ άλλων αναφέρει και:«Η ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων παραβιάζεται από οποιονδήποτε… που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο Στοίχημα ή παρόμοιες δραστηριότητες σχετικές με τις διοργανώσεις ή όποιον έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ενδιαφέρον σε ανάλογες δραστηριότητες»Από τα χειρότερα ρεκόρ στημένων αγώνων η Ελλάδα (200 ματς από το 2010) και… πρωταθλήτρια στην Ευρώπη την τελευταία 4ετία με 122, εκ των οποίων στα 57 συμμετείχαν οι ίδιες πέντε ομάδες.Δημιουργία Κυβερνητικής δομής για την Ακεραιότητα (σε συνεργασία με Επιτροπή Παιγνίων, ΕΛ.ΑΣ., Στοιχηματικές Εταιρίες) και μια ΜΚΟ με σκοπό την εκπαίδευση, την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση του κοινού.Εθνική Πλατφόρμα Σύμβασης Macolin, με πολύ διευρυμένη συμμετοχή.Ομάδα Καθοδήγησης (Steering Group) με επικεφαλής Ειδικό της UEFA.Μεταρρύθμιση του αθλητικού νόμου με πρόβλεψη βαριών ποινών.Εφαρμογή της Σύμβασης κατά της Διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών.Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για σύνδεσμος της Europol στο πρόγραμμά της για την Αθλητική Διαφθορά.Συνάντηση στην UEFA με Europol, Υπουργούς Δικαιοσύνης, Αθλητισμού και ΕΠΟ για εκπόνηση σχεδίου δράσης.Σύνδεσμος της ΕΛ.ΑΣ. με την Interpol και προγράμματα συνεργασίας.Δημιουργία Εμπιστευτικού Μηχανισμού (σε ελληνικά και αγγλικά) για αναφορές διαφθοράς με συμμετοχή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ) και του διεθνή τους οργάνου (FIFPro Europe).Φορμάτ διοργάνωσης πρωταθλημάτων ώστε να μην υπάρχουν προς το τέλος του «αδιάφορες» ομάδες.Δημιουργία Ομάδας Ειδικών που θα αναλύουν συμπεριφορές ποδοσφαιριστών και αποφάσεις διαιτητών.Επιθεωρητής Ακεραιότητας (από ΕΠΟ ή Υφυπουργείο) και Στελέχη Ακεραιότητας για κάθε ΕΠΣ και Λίγκα.Επαγγελματικά Πρωταθλήματα – Έως Ιούνιο 2021Αύξηση των εκπροσώπων SL2-FL στη ΓΣ, μέσω εκλογών στη Λίγκα.Συμβατική Ρύθμιση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων με ΕΠΟ.Μοντέλο Διακυβέρνησης των Λιγκών με Διευθύνοντα Σύμβουλο.Κεντρική Διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων SL.Ανάγκη να εκπονηθεί καθαρό και σταθερό φορμάτ διεξαγωγής των πρωταθλημάτων για αρκετά χρόνια.Ασφάλεια και Προστασία – Έως Μάρτιο 2021Την τελευταία 3ετία η Ελλάδα έχει το 2ο χειρότερο ρεκόρ ποδοσφαιρικής βίας και επεισοδίων σε αγώνες Champions League και Europa League από τις 55 Ομοσπονδίες της UEFA. Και η ίδια άσχημη εικόνα υπάρχει και στις εγχώριες διοργανώσεις.Επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (03/07/2016).Εφαρμογή του σχεδίου δράσης και των προτάσεων της αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (2017).Εφαρμογή του προγράμματος που εκπόνησε η UEFA το 2018.Το Τοπίο των Μέσων Μαζικής ΕνημέρωσηςΤο ελληνικό ποδόσφαιρο επηρεάζεται από τη σχέση ιδιοκτητών ΜΜΕ με ποδοσφαιρικές ομάδες. H κάλυψη των αγώνων σημαδεύεται από «διαίρεση» των ΜΜΕ. Ο σχολιασμός των ποδοσφαιρικών ζητημάτων σπάνια παρατηρείται ως «ουδέτερος».Ενώ τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο έχουν καθήκον να μεταφέρουν ειδήσεις στο κοινό τους, το στιλ της κάλυψης και η επιρροή της ατζέντας κάθε ομάδας είναι χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στην Ελλάδα.Κάποια ΜΜΕ κυριαρχούνται από πομπώδεις τίτλους και όχι ισορροπημένα ρεπορτάζ. Ασκούν πίεση σε αξιωματούχους των αγώνων και πειθαρχικά όργανα.Τα επίπεδα μίσους αντιπάλων οπαδών όχι μόνο καταγράφονται στα ΜΜΕ, αλλά υποδαυλίζονται και αναζωπυρώνονται από τα μονόπλευρα ρεπορτάζ.ΣΥΝΟΨΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΌλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου πρέπει να δράσουν πάνω στις συστάσεις και στις προτάσεις αυτής της Μελέτης.Είναι απολύτως κρίσιμη η δημιουργία μακροχρόνιας στρατηγικής έπειτα από διαβούλευση όλων των φορέων του αθλήματος.Η στρατηγική πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτίωση της εικόνας, στην αύξηση της συμμετοχής, στην καλή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα και στην προώθηση περισσότερων και ίσων ευκαιριών.H FIFA και η UEFA θα βοηθήσουν την ΕΠΟ να θέσει τη δομή της μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα Football Federation of the Future (FFF) καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ανάπτυξης με ορίζοντα το 2025.H ΕΠΟ πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αναθεωρήσει τις οργανωτικές δομές της.Όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στα αποφασιστικά όργανα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αντιπροσωπευτική και διευρυμένη ΕΠΟ.Η ελληνική Κυβέρνηση να επικεντρώσει στα θέματα της ακεραιότητας των αγώνων, προκειμένου να πολεμήσει την απειλή των χειραγωγημένων αγώνων, της διαφθοράς και της βίας.Η ελληνική Κυβέρνηση να υποστηρίξει προγράμματα ανάπτυξης στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με τα έσοδά της από το Στοίχημα, χρηματοδοτώντας τις ΕΠΣ.Επένδυση σε Εθνικό Ποδοσφαιρικό Κέντρο, που θα φιλοξενεί όλες τις εθνικές ομάδες.FIFA, UEFA, EΠΟ και η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν ότι θα δουλέψουν μαζί για το καλό του ποδοσφαίρου, εφαρμόζοντας τις συστάσεις αυτής της Μελέτης. Να συμφωνηθεί ότι θα συναντώνται μηνιαίως.