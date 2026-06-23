Εθνική Κουρασάο: Το μυστικό πίσω από την πιο χαρούμενη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η γιατρός της Εθνικής ομάδας του Κουρασάο.

«Οι παίκτες μπορούν να μείνουν με τους συμπαίκτες τους στο ίδιο δωμάτιο και, όταν υπάρχουν παιδιά, η οικογένεια παίρνει ένα επιπλέον δωμάτιο. Είναι κάτι αρκετά μοναδικό στο ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Το Κουρασάο είναι μια μικρή χώρα, με έναν πολύ χαρούμενο, ζεστό και οικογενειακό λαό, κάτι που μου θυμίζει πολύ τη Βραζιλία», δήλωσε η Χούρμαν και τόνισε με νόημα:«Ναι, πιστεύω ότι το σεξ βοηθάει, αλλά ίσως περισσότερο στον συναισθηματικό τομέα παρά για κάποιο άμεσο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, το να έχεις την οικογένεια κοντά μειώνει τη νοσταλγία για το σπίτι και φέρνει ηρεμία.Πολλοί από τους παίκτες μας δεν αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για πολλές οικογένειες, θα ήταν πολύ ακριβό να ταξιδέψουν και να μείνουν μόνοι τους για εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομοσπονδία αποφάσισε να αναλάβει αυτό το κόστος, ώστε οι παίκτες να έχουν κοντά τις συντρόφους και τα παιδιά τους. Κάποιοι πιθανόν να ανησυχούσαν ή να είχαν άγχος αν ήταν μόνοι».