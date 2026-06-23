Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Εθνική Κουρασάο: Το μυστικό πίσω από την πιο χαρούμενη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Εθνική Κουρασάο: Το μυστικό πίσω από την πιο χαρούμενη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Οι ποδοσφαιριστές έχουν μαζί τις συζύγους ή τις συντρόφους τους και η γιατρός του Κουρασάο εγκρίνει ακόμη και το σεξ πριν από τα παιχνίδια για «ψυχολογική βοήθεια»
Η παρουσία του και μόνο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου αποτελεί έναν άθλο.
Η ιστορική τους πρόκριση για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, έκανε όλο το νησί του Κουρασάο να βγει στους δρόμους και να πανηγυρίσει και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στις ΗΠΑ έχουν κλέψει την παράσταση και δείχνουν μακράν της δεύτερης η πιο χαρούμενη αποστολή της διοργάνωσης.
Πολύ πριν ξεκινήσουν οι αγώνες έγιναν viral. Την ώρα που οι μεγαλύτεροι σταρ του ποδοσφαίρου ταξίδευαν σε όλη τη Βόρεια Αμερική με πολυτελή πούλμαν και ιδιωτικά τζετ, οι παίκτες του Κουρασάο εμφανίστηκαν στριμωγμένοι σε ένα παλιομοδίτικο λεωφορείο χωρίς παράθυρα. Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς φιλάθλους να παρομοιάζουν τους «δαυίδ» της Καραϊβικής με τη θρυλική ομάδα μπομπσλέι της Τζαμάικα, που έμεινε στην ιστορία μέσα από την ταινία Cool Runnings.
Μπορεί δε η πρώτη εμπειρία του Κουρασάο στη διοργάνωση να ήταν τραυματική, καθώς ηττήθηκε με 7-1 από τη Γερμανία (έχοντας ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1), ωστόσο στον δεύτερο αγώνα του ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Εκουαδόρ πανηγυρίζοντας τον πρώτο του ιστορικά βαθμό στη διοργάνωση.
Παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν μέσα στο γήπεδο, οι εκπρόσωποι από το μικρό νησί της Καραϊβικής, εκτός γηπέδου είναι η πιο ευτυχισμένη αποστολή στο Μουντιάλ 2026.
Βλέπετε ο 78χρονος Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ (πλέον ο γηραιότερος που έχει κάτσει σε πάγκο ομάδας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου) γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το να «μαντρώσει» τους ποδοσφαιριστές του δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, τους επέτρεψε όχι απλά να δέχονται τις επισκέψεις των συζύγων ή των συντρόφων τους αλλά να μένουν μαζί τους στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Φλόριντα!
Μια ασυνήθιστη κίνηση για το σύγχρονο διεθνές ποδόσφαιρο καθώς α ξενοδοχεία των εθνικών ομάδων είναι συνήθως «άβατα» για παίκτες και προσωπικό, με τις οικογένειες να μένουν αλλού για να αποφεύγονται οι περισπασμοί.
Την απόφαση του πολύπειρου Ολλανδού υποστήριξε και η γιατρός της ομάδας Σούζαν Χούρμαν (η μοναδική γυναίκα γιατρός στο Μουντιάλ 2026) η οποία το προχώρησε ακόμη περισσότερο προσθέτοντας ότι το σεξ και ο χρόνος με την οικογένεια βοήθησαν την ομάδα του Κουρασάο να προσαρμοστεί στη ζωή μακριά από το σπίτι, ενώ η οικειότητα συνιστάται για συναισθηματική υποστήριξη.
Η ιστορική τους πρόκριση για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, έκανε όλο το νησί του Κουρασάο να βγει στους δρόμους και να πανηγυρίσει και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στις ΗΠΑ έχουν κλέψει την παράσταση και δείχνουν μακράν της δεύτερης η πιο χαρούμενη αποστολή της διοργάνωσης.
Πολύ πριν ξεκινήσουν οι αγώνες έγιναν viral. Την ώρα που οι μεγαλύτεροι σταρ του ποδοσφαίρου ταξίδευαν σε όλη τη Βόρεια Αμερική με πολυτελή πούλμαν και ιδιωτικά τζετ, οι παίκτες του Κουρασάο εμφανίστηκαν στριμωγμένοι σε ένα παλιομοδίτικο λεωφορείο χωρίς παράθυρα. Το βίντεο προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς φιλάθλους να παρομοιάζουν τους «δαυίδ» της Καραϊβικής με τη θρυλική ομάδα μπομπσλέι της Τζαμάικα, που έμεινε στην ιστορία μέσα από την ταινία Cool Runnings.
Μπορεί δε η πρώτη εμπειρία του Κουρασάο στη διοργάνωση να ήταν τραυματική, καθώς ηττήθηκε με 7-1 από τη Γερμανία (έχοντας ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1), ωστόσο στον δεύτερο αγώνα του ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Εκουαδόρ πανηγυρίζοντας τον πρώτο του ιστορικά βαθμό στη διοργάνωση.
Παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν μέσα στο γήπεδο, οι εκπρόσωποι από το μικρό νησί της Καραϊβικής, εκτός γηπέδου είναι η πιο ευτυχισμένη αποστολή στο Μουντιάλ 2026.
Βλέπετε ο 78χρονος Ολλανδός προπονητής Ντικ Άντβοκαατ (πλέον ο γηραιότερος που έχει κάτσει σε πάγκο ομάδας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου) γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το να «μαντρώσει» τους ποδοσφαιριστές του δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα, τους επέτρεψε όχι απλά να δέχονται τις επισκέψεις των συζύγων ή των συντρόφων τους αλλά να μένουν μαζί τους στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Φλόριντα!
Μια ασυνήθιστη κίνηση για το σύγχρονο διεθνές ποδόσφαιρο καθώς α ξενοδοχεία των εθνικών ομάδων είναι συνήθως «άβατα» για παίκτες και προσωπικό, με τις οικογένειες να μένουν αλλού για να αποφεύγονται οι περισπασμοί.
Την απόφαση του πολύπειρου Ολλανδού υποστήριξε και η γιατρός της ομάδας Σούζαν Χούρμαν (η μοναδική γυναίκα γιατρός στο Μουντιάλ 2026) η οποία το προχώρησε ακόμη περισσότερο προσθέτοντας ότι το σεξ και ο χρόνος με την οικογένεια βοήθησαν την ομάδα του Κουρασάο να προσαρμοστεί στη ζωή μακριά από το σπίτι, ενώ η οικειότητα συνιστάται για συναισθηματική υποστήριξη.
«Οι παίκτες μπορούν να μείνουν με τους συμπαίκτες τους στο ίδιο δωμάτιο και, όταν υπάρχουν παιδιά, η οικογένεια παίρνει ένα επιπλέον δωμάτιο. Είναι κάτι αρκετά μοναδικό στο ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Το Κουρασάο είναι μια μικρή χώρα, με έναν πολύ χαρούμενο, ζεστό και οικογενειακό λαό, κάτι που μου θυμίζει πολύ τη Βραζιλία», δήλωσε η Χούρμαν και τόνισε με νόημα:
«Ναι, πιστεύω ότι το σεξ βοηθάει, αλλά ίσως περισσότερο στον συναισθηματικό τομέα παρά για κάποιο άμεσο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, το να έχεις την οικογένεια κοντά μειώνει τη νοσταλγία για το σπίτι και φέρνει ηρεμία.
Πολλοί από τους παίκτες μας δεν αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για πολλές οικογένειες, θα ήταν πολύ ακριβό να ταξιδέψουν και να μείνουν μόνοι τους για εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομοσπονδία αποφάσισε να αναλάβει αυτό το κόστος, ώστε οι παίκτες να έχουν κοντά τις συντρόφους και τα παιδιά τους. Κάποιοι πιθανόν να ανησυχούσαν ή να είχαν άγχος αν ήταν μόνοι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα