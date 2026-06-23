Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Η FIFA απέβαλε σχολιαστή του Μουντιάλ που διαμαρτυρήθηκε για την κόκκινη του Αλμιρόν κόντρα στην Τουρκία
Η FIFA απέβαλε σχολιαστή του Μουντιάλ που διαμαρτυρήθηκε για την κόκκινη του Αλμιρόν κόντρα στην Τουρκία
Ο Μιγκέλ Αλμιρόν κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει σε αντίπαλό του και σύμφωνα με τον νέο κανονισμό αυτό συνεπάγεται με κόκκινη κάρτα κάτι το οποίο έκανε έξαλλο δημοσιογράφο του ABC Παραγουάης
Λίγες μέρες πριν η Παραγουάη αντιμετώπισε την Τουρκία για την 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τους λατινοαμερικάνους να παίρνουν τη νίκη με 1-0.
Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος, ο Μιγκέλ Αλμιρόν επιχείρησε να μιλήσει σε αντίπαλό του βάζοντας το χέρι του μπροστά στο στόμα του.
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς αυτό συνεπάγεται με κόκκινη κάρτα, μετά και το περιστατικό του Βινίσιους με τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του σπίκερ του «ABC Παραγουάης», Χόρχε Τσίπι Βέρα, ο οποίος ξέσπασε στον αέρα της ζωντανής μετάδοσης.
Μόλις πληροφορήθηκε την εξέλιξη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των υπευθύνων, χαρακτηρίζοντάς τους «κλέφτες» και κατηγορώντας τους ότι «καταστρέφουν το ποδόσφαιρο», με το ξέσπασμά του να γίνεται γρήγορα viral.
Η αντίδραση της FIFA ήταν άμεση, καθώς αποφάσισε την οριστική αφαίρεση της διαπίστευσης του δημοσιογράφου για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προχώρησε σε δημόσια απολογία, παραδεχόμενος ότι υπερέβη τα όρια, και το τηλεοπτικό δίκτυο τον απέσυρε από τις μεταδόσεις του, το κανάλι έκρινε την ποινή υπερβολικά αυστηρή για ένα πρώτο πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε κάθε περίπτωση, η στάση της FIFA καταδεικνύει την πρόθεσή της να επιβάλλει αυστηρά τους κανονισμούς συμπεριφοράς, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε αντίστοιχα περιστατικά, εντός αλλά και, όπως φάνηκε, εκτός αγωνιστικών χώρων.
Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μέρος, ο Μιγκέλ Αλμιρόν επιχείρησε να μιλήσει σε αντίπαλό του βάζοντας το χέρι του μπροστά στο στόμα του.
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς αυτό συνεπάγεται με κόκκινη κάρτα, μετά και το περιστατικό του Βινίσιους με τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του σπίκερ του «ABC Παραγουάης», Χόρχε Τσίπι Βέρα, ο οποίος ξέσπασε στον αέρα της ζωντανής μετάδοσης.
Μόλις πληροφορήθηκε την εξέλιξη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των υπευθύνων, χαρακτηρίζοντάς τους «κλέφτες» και κατηγορώντας τους ότι «καταστρέφουν το ποδόσφαιρο», με το ξέσπασμά του να γίνεται γρήγορα viral.
"FIFA, mataste al fútbol, Infantino sos el responsable, ladrones, ladrones mataron al fútbol"— Fergo🌎 (@jfergo86) June 22, 2026
Por estos dichos la @FIFAWorldCup le quitó su acreditación al Comúnicador paraguayo Chipi Vera. pic.twitter.com/m2whxj03BJ
Η αντίδραση της FIFA ήταν άμεση, καθώς αποφάσισε την οριστική αφαίρεση της διαπίστευσης του δημοσιογράφου για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προχώρησε σε δημόσια απολογία, παραδεχόμενος ότι υπερέβη τα όρια, και το τηλεοπτικό δίκτυο τον απέσυρε από τις μεταδόσεις του, το κανάλι έκρινε την ποινή υπερβολικά αυστηρή για ένα πρώτο πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε κάθε περίπτωση, η στάση της FIFA καταδεικνύει την πρόθεσή της να επιβάλλει αυστηρά τους κανονισμούς συμπεριφοράς, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε αντίστοιχα περιστατικά, εντός αλλά και, όπως φάνηκε, εκτός αγωνιστικών χώρων.
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