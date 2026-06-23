Η FIFA απέβαλε σχολιαστή του Μουντιάλ που διαμαρτυρήθηκε για την κόκκινη του Αλμιρόν κόντρα στην Τουρκία

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει σε αντίπαλό του και σύμφωνα με τον νέο κανονισμό αυτό συνεπάγεται με κόκκινη κάρτα κάτι το οποίο έκανε έξαλλο δημοσιογράφο του ABC Παραγουάης