Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Δημήτρης Γιαννακόπουλος T-Center

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, δείτε βίντεο

H KAE Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, δείτε βίντεο
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως ο νέος προπονητής της ομάδας.

Από τη στιγμή που ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής πάτησε στο glass floor του Telekom Center Athens και αποθεώθηκε από τους «πράσινους» φιλάθλους μέχρι την ομιλία τόσο του ίδιου όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

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