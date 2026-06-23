Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, δείτε βίντεο
Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, δείτε βίντεο
H KAE Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε βίντεο από τα παρασκήνια της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως ο νέος προπονητής της ομάδας.
Από τη στιγμή που ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής πάτησε στο glass floor του Telekom Center Athens και αποθεώθηκε από τους «πράσινους» φιλάθλους μέχρι την ομιλία τόσο του ίδιου όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Από τη στιγμή που ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής πάτησε στο glass floor του Telekom Center Athens και αποθεώθηκε από τους «πράσινους» φιλάθλους μέχρι την ομιλία τόσο του ίδιου όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐙𝐞𝐥𝐣𝐤𝐨 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 | 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026
You watched the press conference, but this is how it truly felt.
Step behind the curtain and live the full emotion of Coach Zeljko Obradovic’s return to his… pic.twitter.com/yr9OtAbMEE
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα