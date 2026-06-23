Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλλιστικούς πυραύλους του

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει το ίδιο δικαίωμα να διαθέτει τέτοια οπλικά συστήματα όπως οι άλλες χώρες