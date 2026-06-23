Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλλιστικούς πυραύλους του
Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν διαπραγματεύεται τους βαλλιστικούς πυραύλους του
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει το ίδιο δικαίωμα να διαθέτει τέτοια οπλικά συστήματα όπως οι άλλες χώρες
Οι πύραυλοι του Ιράν δεν περιλαμβάνονταν στο Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και «δεν θα περιληφθούν ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ.
Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτεί τις αμυντικές του δυνατότητες με καμία χώρα και ότι πιστεύει ακράδαντα πως η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, σύμφωνα με το The Times Of Israel.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει το ίδιο δικαίωμα να διαθέτει τέτοια οπλικά συστήματα όπως και οι άλλες χώρες.
Ο Σαρίφ ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν έγινε καμία αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους στο Μνημόνιο Κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτεί τις αμυντικές του δυνατότητες με καμία χώρα και ότι πιστεύει ακράδαντα πως η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, σύμφωνα με το The Times Of Israel.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει το ίδιο δικαίωμα να διαθέτει τέτοια οπλικά συστήματα όπως και οι άλλες χώρες.
Pakistan’s PM Shehbaz Sharif during an meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, says there cannot be double standards where some countries can have ballistic missiles and Iran should not.— The South Asia Times (@thesouthasiatim) June 23, 2026
You cannot digest this kind of duplicity. pic.twitter.com/5eWd124TO0
Ο Σαρίφ ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν έγινε καμία αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους στο Μνημόνιο Κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
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