Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλα τα εδάφη του Λιβάνου
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Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλα τα εδάφη του Λιβάνου

Η οργάνωση αναφέρει ότι πως θα επιτρέψει στον λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή του νότιου Λιβάνου

Η Χεζμπολάχ αξιώνει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλα τα εδάφη του Λιβάνου
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Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ αξίωσε σήμερα την απόσυρση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στον λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή.

«Επί του παρόντος έχουμε εκεχειρία… Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από την πλήρη απόσυρση (των δυνάμεών του) από όλα τα εδάφη του Λιβάνου», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής.

Το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του «και μόνο ο στρατός του Λιβάνου να αναπτυχθεί στα νότια του ποταμού Λιτάνι», σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε ο σεΐχης Κάσεμ.
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