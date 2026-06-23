Σούζι Κορτέζ: Η Βραζιλιάνα φαν του Μέσι υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε... επίμαχο σημείο, αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ
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Σούζι Κορτέζ Ίντερ Μαϊάμι Αργεντινή Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Λιονέλ Μέσι

Σούζι Κορτέζ: Η Βραζιλιάνα φαν του Μέσι υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε... επίμαχο σημείο, αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ

Η 28χρονη Βραζιλιάνα μοντέλο είναι εδώ και χρόνια τεράστια υποστηρικτής του σταρ της Αργεντινής, έχοντας κάνει πολλά τατουάζ πάνω της αφιερωμένα σε εκείνον

Σούζι Κορτέζ: Η Βραζιλιάνα φαν του Μέσι υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε... επίμαχο σημείο, αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ
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Ο Λιονέλ Μέσι είναι από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026, έχοντας πετύχει 5 γκολ στα πρώτα δύο ματς και σπάζοντας το ρεκόρ του Κλόζε με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. 

Μια από τις φανατικότερες θαυμάστριές του είναι η Βραζιλιάνα, μοντέλο, Σούζι Κορτέζ, η οποία τον ακολουθεί από τότε που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα. 

Η 28χρονη έχει κάνει πολλά τατουάζ προς τιμήν του Αργεντινού σταρ, σε όλο τις το σώμα και τώρα βλέποντας την φοβερή κατάσταση που βρίσκεται, υποσχέθηκε ότι αν η ομάδα του κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τα τατουάζ για εκείνον σε επίμαχο σημείο. 

Σούζι Κορτέζ: Η Βραζιλιάνα φαν του Μέσι υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε... επίμαχο σημείο, αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ


«Έχω ήδη κάνει τατουάζ για να γιορτάσω τα επιτεύγματα του Μέσι, αλλά αυτή τη φορά θέλω να κάνω κάτι ακόμα μεγαλύτερο και πιο αξέχαστο», είπε στο Band.

«Σχεδιάζω νέα τατουάζ σε ευαίσθητες περιοχές του σώματός μου και πιστεύω ότι θα είναι ένας φόρος τιμής που θα εκπλήξει και θα σοκάρει τον κόσμο», ανέφερε η Κορτέζ. 

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Πέρα από τα τατουάζ η Βραζιλιάνα υποσχέθηκε εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά για τους fans της. 

Η Κορτέζ είχε γίνει ευρέως γνωστή με τη διαμάχη της με τη σύζυγο του Μέσι, Αντονέλα. 

Είχε αναφέρει ότι η Αντονέλα την έκανε μπλοκ από όλα τα social media του Μέσι, ενώ της έκοψε και την είσοδο στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι. 


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