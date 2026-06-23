Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Σούζι Κορτέζ: Η Βραζιλιάνα φαν του Μέσι υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε... επίμαχο σημείο, αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ
Σούζι Κορτέζ: Η Βραζιλιάνα φαν του Μέσι υπόσχεται να κάνει τατουάζ για χάρη του σε... επίμαχο σημείο, αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ
Η 28χρονη Βραζιλιάνα μοντέλο είναι εδώ και χρόνια τεράστια υποστηρικτής του σταρ της Αργεντινής, έχοντας κάνει πολλά τατουάζ πάνω της αφιερωμένα σε εκείνον
Ο Λιονέλ Μέσι είναι από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026, έχοντας πετύχει 5 γκολ στα πρώτα δύο ματς και σπάζοντας το ρεκόρ του Κλόζε με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
Μια από τις φανατικότερες θαυμάστριές του είναι η Βραζιλιάνα, μοντέλο, Σούζι Κορτέζ, η οποία τον ακολουθεί από τότε που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα.
Η 28χρονη έχει κάνει πολλά τατουάζ προς τιμήν του Αργεντινού σταρ, σε όλο τις το σώμα και τώρα βλέποντας την φοβερή κατάσταση που βρίσκεται, υποσχέθηκε ότι αν η ομάδα του κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τα τατουάζ για εκείνον σε επίμαχο σημείο.
«Έχω ήδη κάνει τατουάζ για να γιορτάσω τα επιτεύγματα του Μέσι, αλλά αυτή τη φορά θέλω να κάνω κάτι ακόμα μεγαλύτερο και πιο αξέχαστο», είπε στο Band.
«Σχεδιάζω νέα τατουάζ σε ευαίσθητες περιοχές του σώματός μου και πιστεύω ότι θα είναι ένας φόρος τιμής που θα εκπλήξει και θα σοκάρει τον κόσμο», ανέφερε η Κορτέζ.
Πέρα από τα τατουάζ η Βραζιλιάνα υποσχέθηκε εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά για τους fans της.
Η Κορτέζ είχε γίνει ευρέως γνωστή με τη διαμάχη της με τη σύζυγο του Μέσι, Αντονέλα.
Είχε αναφέρει ότι η Αντονέλα την έκανε μπλοκ από όλα τα social media του Μέσι, ενώ της έκοψε και την είσοδο στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι.
Μια από τις φανατικότερες θαυμάστριές του είναι η Βραζιλιάνα, μοντέλο, Σούζι Κορτέζ, η οποία τον ακολουθεί από τότε που αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα.
Η 28χρονη έχει κάνει πολλά τατουάζ προς τιμήν του Αργεντινού σταρ, σε όλο τις το σώμα και τώρα βλέποντας την φοβερή κατάσταση που βρίσκεται, υποσχέθηκε ότι αν η ομάδα του κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τα τατουάζ για εκείνον σε επίμαχο σημείο.
«Έχω ήδη κάνει τατουάζ για να γιορτάσω τα επιτεύγματα του Μέσι, αλλά αυτή τη φορά θέλω να κάνω κάτι ακόμα μεγαλύτερο και πιο αξέχαστο», είπε στο Band.
«Σχεδιάζω νέα τατουάζ σε ευαίσθητες περιοχές του σώματός μου και πιστεύω ότι θα είναι ένας φόρος τιμής που θα εκπλήξει και θα σοκάρει τον κόσμο», ανέφερε η Κορτέζ.
Woman Shocks the Internet with Messi's Face Tattooed on Her Stomach:— grace wanjiru (@grxcewanja) July 26, 2025
Suzy Cortez – a die-hard Messi fan, revealed a tattoo of Messi’s face on her abdomen.#suzycortex #messi #Messi10 #fypageシ pic.twitter.com/YZklttaPrI
Πέρα από τα τατουάζ η Βραζιλιάνα υποσχέθηκε εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά για τους fans της.
Η Κορτέζ είχε γίνει ευρέως γνωστή με τη διαμάχη της με τη σύζυγο του Μέσι, Αντονέλα.
Είχε αναφέρει ότι η Αντονέλα την έκανε μπλοκ από όλα τα social media του Μέσι, ενώ της έκοψε και την είσοδο στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι.
LIONEL MESSI’S wife has been accused of stopping model Suzy Cortez from watching the MLS Cup Final last month. https://t.co/tPUW6Nx2BY https://t.co/tPUW6Nx2BY— Irish Sun Sport (@IrishSunSport) January 3, 2026
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