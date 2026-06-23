Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Τέλος ο Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό: Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα
Τέλος ο Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό: Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα
Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα
Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τι Τζέι Σορτς ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, δημοσιεύοντας αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του και τη φράση «Thank You».
Στο μήνυμά του, ο Παναθηναϊκός αναφέρει:
«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς! Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου! Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!»
Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του και τη φράση «Thank You».
Thank you @TjShorts5! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2026
You left everything on the floor and made every moment special.
Wishing you all the best on your next chapter! 🙏
Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/5X8uuupcKc
Στο μήνυμά του, ο Παναθηναϊκός αναφέρει:
«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς! Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου! Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!»
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