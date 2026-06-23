Τέλος ο Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό: Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα
SPORTS
Τι Τζέι Σορτς Παναθηναϊκός

Τέλος ο Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό: Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα

Τέλος ο Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό: Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα
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Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τι Τζέι Σορτς ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, δημοσιεύοντας αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του και τη φράση «Thank You».


Στο μήνυμά του, ο Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς! Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου! Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος!»
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