Έφταιγαν τα μπαλάκια στον Τσιτσιπά: Η έκρηξη του Έλληνα τενίστα στην πρεμιέρα του στη Μαγιόρκα, βίντεο
Έφταιγαν τα μπαλάκια στον Τσιτσιπά: Η έκρηξη του Έλληνα τενίστα στην πρεμιέρα του στη Μαγιόρκα, βίντεο
Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε και αποκλείστηκε από τον Περουβιανό, Ιγνάσιο Μπούσε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Μαγιόρκα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Ιγνάσιο Μπούσε στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα με 2-0.
Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης διαμαρτυρήθηκε για τα μπαλάκια της αναμέτρησης.
Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Περουβιανός αντίπαλός του, με αποκορύφωμα ο Τσιτσιπάς να σταματά τον πόντο.
Μάλιστα, ο 27χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον chair umpire φτάνοντας σε σημείο να καλέσει και τον supervisor του ματς. Από την πλευρά του ο supervisor τόνισε στον Έλληνα αθλητή πως όλα πάνε by the book, αν και δεν φάνηκε να τον... ηρεμεί αυτή η αιτιολογία.
Η αλήθεια είναι πάντως, πως ο chair umpire εν μέρη συμφώνησε με τους δύο τενίστες.
Κατά την αντιπαράθεση που είχε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ακούστηκε να λέει πως τα μπαλάκια δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει κάτι πάνω στο παράπονο που του ανέφεραν οι δύο αθλητές.
Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης διαμαρτυρήθηκε για τα μπαλάκια της αναμέτρησης.
Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Περουβιανός αντίπαλός του, με αποκορύφωμα ο Τσιτσιπάς να σταματά τον πόντο.
Μάλιστα, ο 27χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον chair umpire φτάνοντας σε σημείο να καλέσει και τον supervisor του ματς. Από την πλευρά του ο supervisor τόνισε στον Έλληνα αθλητή πως όλα πάνε by the book, αν και δεν φάνηκε να τον... ηρεμεί αυτή η αιτιολογία.
Η αλήθεια είναι πάντως, πως ο chair umpire εν μέρη συμφώνησε με τους δύο τενίστες.
Κατά την αντιπαράθεση που είχε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ακούστηκε να λέει πως τα μπαλάκια δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει κάτι πάνω στο παράπονο που του ανέφεραν οι δύο αθλητές.
Tremendo lío en el partido entre Tsitsipas y Buse por las bolas.— Forever with you (RF). (@dani91malaga) June 23, 2026
Bronca con el umpire de Stefanos. #MallorcaChampionships #ATP pic.twitter.com/qFfEcbsWTL
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