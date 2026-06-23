Έφταιγαν τα μπαλάκια στον Τσιτσιπά: Η έκρηξη του Έλληνα τενίστα στην πρεμιέρα του στη Μαγιόρκα, βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Ιγνάσιο Μπούσε Μαγιόρκα

Έφταιγαν τα μπαλάκια στον Τσιτσιπά: Η έκρηξη του Έλληνα τενίστα στην πρεμιέρα του στη Μαγιόρκα, βίντεο

Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε και αποκλείστηκε από τον Περουβιανό, Ιγνάσιο Μπούσε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Μαγιόρκα

Έφταιγαν τα μπαλάκια στον Τσιτσιπά: Η έκρηξη του Έλληνα τενίστα στην πρεμιέρα του στη Μαγιόρκα, βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Ιγνάσιο Μπούσε στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαγιόρκα με 2-0.

Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης διαμαρτυρήθηκε για τα μπαλάκια της αναμέτρησης.

Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Περουβιανός αντίπαλός του, με αποκορύφωμα ο Τσιτσιπάς να σταματά τον πόντο.

Μάλιστα, ο 27χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον chair umpire φτάνοντας σε σημείο να καλέσει και τον supervisor του ματς. Από την πλευρά του ο supervisor τόνισε στον Έλληνα αθλητή πως όλα πάνε by the book, αν και δεν φάνηκε να τον... ηρεμεί αυτή η αιτιολογία.

Η αλήθεια είναι πάντως, πως ο chair umpire εν μέρη συμφώνησε με τους δύο τενίστες.

Κατά την αντιπαράθεση που είχε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ακούστηκε να λέει πως τα μπαλάκια δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα, ωστόσο δεν μπορεί να κάνει κάτι πάνω στο παράπονο που του ανέφεραν οι δύο αθλητές.

29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης