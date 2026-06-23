Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε 2-0 από τον Μπούσε, βίντεο
Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε 2-0 από τον Μπούσε, βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 7-6,6-3 από τον Περουβιανό
Με το αριστερό ξεκίνησε τη σεζόν του στο γρασίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Mallorca Championships αφού ηττήθηκε 7-6 (4), 6-3 από τον Ιγνάσιο Μπούσε ο οποίος είναι στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο αγώνας
Στο 1ο σετ ήταν πολύ κλειστό και αμφίρροπο, με τους δύο παίκτες να έχουν αμφότεροι από τρεις χαμένες ευκαιρίες για break.
Τελικά τις διαφορές τους έλυσε το tie-break, εκεί όπου ο Μπούσε ήταν πιο συγκεντρωμένος και απέφυγε τα λάθη, σε αντίθεση με τον Στέφανο. Προηγήθηκε με 6-2 ο Περουβιανός και στο 3ο του set point έκλεισε το σετ.
Μετά απ' αυτό ακολούθησε και το μοναδικό break όλου του αγώνα από τον Μπούσε, που προηγήθηκε με 3-0 στο 2ο σετ. Μάλιστα, αυτή τη φορά χρειάστηκε ένα break point για να κάνει το break, το οποίο έγινε με "δώρο" από τον Στέφανο, ένα διπλό λάθος.
Το πάλεψε ο Στεφ μέχρι το τέλος, όμως ο Μπούσε συνέχισε να είναι εκεί στα καθοριστικά σημεία. Έσβησε break point για να κάνει το 4-1 και επέστρεψε από το 0-30 για να φτάσει αργότερα στο 5-2. Και στο 9ο game δυσκολεύτηκε και βρήκε αντίσταση, με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει από το 30-0 σε 30-30.
Ακολούθησαν δύο σερί μεγάλα σερβίς από τον Μπούσε , για να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση για τους "16" της Μαγιόρκας.
Επόμενος σταθμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα είναι το Wimbledon.
Πηγή: www.tennisnews.gr
Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Mallorca Championships αφού ηττήθηκε 7-6 (4), 6-3 από τον Ιγνάσιο Μπούσε ο οποίος είναι στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης.
IGNACIO IGNITES 🇵🇪🔥— Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2026
The Peruvian takes down former champion Stefanos Tsitsipas 7-6 6-3 and books his place into round 2!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/oY59lFc1LA
Ο αγώνας
Στο 1ο σετ ήταν πολύ κλειστό και αμφίρροπο, με τους δύο παίκτες να έχουν αμφότεροι από τρεις χαμένες ευκαιρίες για break.
Τελικά τις διαφορές τους έλυσε το tie-break, εκεί όπου ο Μπούσε ήταν πιο συγκεντρωμένος και απέφυγε τα λάθη, σε αντίθεση με τον Στέφανο. Προηγήθηκε με 6-2 ο Περουβιανός και στο 3ο του set point έκλεισε το σετ.
Μετά απ' αυτό ακολούθησε και το μοναδικό break όλου του αγώνα από τον Μπούσε, που προηγήθηκε με 3-0 στο 2ο σετ. Μάλιστα, αυτή τη φορά χρειάστηκε ένα break point για να κάνει το break, το οποίο έγινε με "δώρο" από τον Στέφανο, ένα διπλό λάθος.
Το πάλεψε ο Στεφ μέχρι το τέλος, όμως ο Μπούσε συνέχισε να είναι εκεί στα καθοριστικά σημεία. Έσβησε break point για να κάνει το 4-1 και επέστρεψε από το 0-30 για να φτάσει αργότερα στο 5-2. Και στο 9ο game δυσκολεύτηκε και βρήκε αντίσταση, με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει από το 30-0 σε 30-30.
Ακολούθησαν δύο σερί μεγάλα σερβίς από τον Μπούσε , για να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση για τους "16" της Μαγιόρκας.
Επόμενος σταθμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα είναι το Wimbledon.
Πηγή: www.tennisnews.gr
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