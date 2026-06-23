Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε 2-0 από τον Μπούσε, βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Ιγνάσιο Μπούσε Τένις Μαγιόρκα

Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε 2-0 από τον Μπούσε, βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 7-6,6-3 από τον Περουβιανό

Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε 2-0 από τον Μπούσε, βίντεο
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Με το αριστερό ξεκίνησε τη σεζόν του στο γρασίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του στο Mallorca Championships αφού ηττήθηκε 7-6 (4), 6-3 από τον Ιγνάσιο Μπούσε ο οποίος είναι στο Νο34 της παγκόσμιας κατάταξης. 



Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ήταν πολύ κλειστό και αμφίρροπο, με τους δύο παίκτες να έχουν αμφότεροι από τρεις χαμένες ευκαιρίες για break.

Τελικά τις διαφορές τους έλυσε το tie-break, εκεί όπου ο Μπούσε ήταν πιο συγκεντρωμένος και απέφυγε τα λάθη, σε αντίθεση με τον Στέφανο. Προηγήθηκε με 6-2 ο Περουβιανός και στο 3ο του set point έκλεισε το σετ.

Μετά απ' αυτό ακολούθησε και το μοναδικό break όλου του αγώνα από τον Μπούσε,  που προηγήθηκε με 3-0 στο 2ο σετ. Μάλιστα, αυτή τη φορά χρειάστηκε ένα break point για να κάνει το break, το οποίο έγινε με "δώρο" από τον Στέφανο, ένα διπλό λάθος.

Το πάλεψε ο Στεφ μέχρι το τέλος, όμως ο Μπούσε συνέχισε να είναι εκεί στα καθοριστικά σημεία. Έσβησε break point για να κάνει το 4-1 και επέστρεψε από το 0-30 για να φτάσει αργότερα στο 5-2. Και στο 9ο game δυσκολεύτηκε και βρήκε αντίσταση, με τον Τσιτσιπά να ισοφαρίζει από το 30-0 σε 30-30.

Κλείσιμο
Ακολούθησαν δύο σερί μεγάλα σερβίς από τον Μπούσε , για να τελειώσει το παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση για τους "16" της Μαγιόρκας.

Επόμενος σταθμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά θα είναι το Wimbledon.

Πηγή: www.tennisnews.gr
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