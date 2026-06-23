Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Λαρεντζάκη η ΑΕΚ
Δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Λαρεντζάκη η ΑΕΚ
Ο Έλληνας γκαρντ του Ολυμπιακού έχει ακόμα ένα συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους αλλά αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός έκανε μια ονειρική χρονιά κατακτώντας τη Euroleague και το πρωτάθλημα έχοντας πολλούς σταρ στις τάξεις του.
Οι ερυθρόλευκοι στοχεύουν στο back to back και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα και ήδη έχουν αρχίσει τις προσθήκες στο ρόστερ, ειδικά στα γκαρντ με τον Ζαν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Επόμενο είναι, στους Πειραιώτες να έχουμε και αποχωρήσεις.
Ένας παίκτης που είναι κοντά στην έξοδο είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Ο 32χρονος γκαρντ πήρε μηδαμινό χρόνο φέτος στη Euroleague και στο πρωτάθλημα, ειδικά στα playoffs δεν είχε την συμμετοχή που θα ήθελε και έτσι φαίνεται να έχει δηλώσει το ενδιαφέρον να αποχωρήσει.
Ο «Λάρι» έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα το ολοκληρώσει.
Φαβορί για την απόκτησή του αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται η ΑΕΚ, στην οποία είχε αγωνιστεί για τρεις σεζόν, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας και το Basketball Champions League το 2018 με τον Ντράγκαν Σάκοτα προπονητή.
Η επιστροφή του στην Ένωση είναι κοντά, παρόλο που οι μνηστήρες από τη Θεσσαλονίκη (ΠΑΟΚ, Άρης) παραμονεύουν στην γωνία.
Οι ερυθρόλευκοι στοχεύουν στο back to back και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα και ήδη έχουν αρχίσει τις προσθήκες στο ρόστερ, ειδικά στα γκαρντ με τον Ζαν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
Επόμενο είναι, στους Πειραιώτες να έχουμε και αποχωρήσεις.
Ένας παίκτης που είναι κοντά στην έξοδο είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Ο 32χρονος γκαρντ πήρε μηδαμινό χρόνο φέτος στη Euroleague και στο πρωτάθλημα, ειδικά στα playoffs δεν είχε την συμμετοχή που θα ήθελε και έτσι φαίνεται να έχει δηλώσει το ενδιαφέρον να αποχωρήσει.
Ο «Λάρι» έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα το ολοκληρώσει.
Φαβορί για την απόκτησή του αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται η ΑΕΚ, στην οποία είχε αγωνιστεί για τρεις σεζόν, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας και το Basketball Champions League το 2018 με τον Ντράγκαν Σάκοτα προπονητή.
Η επιστροφή του στην Ένωση είναι κοντά, παρόλο που οι μνηστήρες από τη Θεσσαλονίκη (ΠΑΟΚ, Άρης) παραμονεύουν στην γωνία.
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