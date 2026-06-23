Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε το γκολ

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.