Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε το γκολ
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Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία Μουντιάλ 2026 Ουζμπεκιστάν

Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε το γκολ

Ο Πορτογάλος ξεκίνησε το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας και έγραψε ιστορία το 2026 στις ΗΠΑ

Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε το γκολ
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Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό μετά από φοβερή σέντρα του Νέτο και με τη γνωστή του κίνηση φορ στην καρδιά της άμυνας. 

Ο CR7 έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ από το 2006 και το τουρνουά της Γερμανίας. 



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