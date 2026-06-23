Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε το γκολ
Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα, δείτε το γκολ
Ο Πορτογάλος ξεκίνησε το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας και έγραψε ιστορία το 2026 στις ΗΠΑ
Η Πορτογαλία κάνει πάρτι κόντρα στο Ουζμπεκιστάν από τα πρώτα λεπτά, αφού προηγείται με 2-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.
Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό μετά από φοβερή σέντρα του Νέτο και με τη γνωστή του κίνηση φορ στην καρδιά της άμυνας.
Ο CR7 έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ από το 2006 και το τουρνουά της Γερμανίας.
Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό μετά από φοβερή σέντρα του Νέτο και με τη γνωστή του κίνηση φορ στην καρδιά της άμυνας.
Ο CR7 έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ από το 2006 και το τουρνουά της Γερμανίας.
🚨🇵🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Cristiano Ronaldo (41) makes HISTORY! He is the first ever player to score in 6 World Cup tournaments. 🥇— EuroFoot (@eurofootcom) June 23, 2026
✅ 2006 World Cup
✅ 2010 World Cup
✅ 2014 World Cup
✅ 2018 World Cup
✅ 2022 World Cup
✅ 2026 World Cup pic.twitter.com/Mvx9fz5wDI
History for @Cristiano! 🇵🇹— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS
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