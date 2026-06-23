Με πούρο στο στόμα και 177 χιλιόμετρα την ώρα: 85χρονος πιάστηκε σε κόντρες στη Φλόριντα, δείτε βίντεο

Φορώντας καπέλο jockey στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, ο Γουίλιαμ Μπόσγουορθ οδηγούσε το Nissan 350Z καμπριολέ και έκανε κόντρες με μία κόκκινη Chevrolet Corvette στο Λίσμπεργκ, σε δρόμο με όριο ταχύτητας τα 72 χιλιόμετρα