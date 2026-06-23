Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες σε κεντρική πλατεία του Αμάν της Ιορδανίας
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Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες σε κεντρική πλατεία του Αμάν της Ιορδανίας

Όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ιορδανίας το τραγικό περιστατικό συνέβη σε μια ασφυκτικά γεμάτη πλατεία όπου μεγάλος πλήιος ειχε συγκεντρωθεί  για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Μουντιάλ 2026: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες σε κεντρική πλατεία του Αμάν της Ιορδανίας
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν μετά από ποδοπάτημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης φιλάθλων στο κέντρο του Αμάν, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα της Ιορδανίας εναντίον της Αλγερίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο νωρίς την Τρίτη, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ιορδανίας (Jordan News Agency), επικαλούμενο τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Χασεμίτ, όπου μεγάλο πλήθος φιλάθλων είχε συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει την ήττα της Ιορδανίας με 2-1 από την Αλγερίας.



Διασώστες μετέφεραν εννέα τραυματίες στο νοσοκομείο, αφου ο έντονος συνωστισμός και οι απότομες μετακινήσεις του πλήθους στον χώρο οδήγησαν σε ασφυκτική πίεση. Ένας από τους τραυματίες υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του (πρόκειται για άνδρα ηλικίας 16 έως 20 ετών ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη) , ενώ οι υπόλοιποι υπέστησαν ελαφρά έως μέτρια τραύματα.

Οι ειδικοί διεξάγουν έρευνα για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου, πρόσθεσε το πρακτορείο. Τεράστια πλήθη θεατών είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, καθώς η Ιορδανία συμμετέχει φέτος στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.
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