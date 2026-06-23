Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια για τα Στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Ρούμπιο
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Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια για τα Στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Ρούμπιο

Τα Εμιράτα είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του Αμερικανού υπουργού σε χώρες του Κόλπου με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ

Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να χρεώσει διόδια για τα Στενά του Ορμούζ, διαβεβαιώνει ο Ρούμπιο
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως το Ιράν δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως μια τέτοια ρύθμιση θα αντίβαινε το διεθνές δίκαιο.

«Πρόκειται για μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας. Καμία χώρα δεν επιτρέπεται να εισπράττει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή οδό ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως πιστεύει ότι «όλες οι χώρες αυτής της περιοχής θα συμφωνούσαν μαζί μας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε απόψε στο Άμπου Ντάμπι, τον πρώτο σταθμό μιας περιοδείας σε χώρες του Κόλπου, με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, που χτυπήθηκαν από ιρανικούς πυραύλους και drone, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στον οποίο ήταν αντίθετες.

Κατά την άφιξή του στο Άμπου Ντάμπι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως στις συνομιλίες θα αναφερθεί το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν.

«Αυτό σίγουρα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών», δήλωσε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν θα επιδιώξει να καθησυχάσει τους συμμάχους του Κόλπου, οι οποίοι έχουν πληγεί σκληρά από τα αντίποινα του Ιράν για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Ορισμένα σημεία που δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης αναμφίβολα θα συζητηθούν, αλλά το ίδιο το μνημόνιο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι «μια προσεκτική ανάγνωση του μνημονίου συμφωνίας δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν μιλάμε, για παράδειγμα, για πλήρη και οριστική παύση των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, αυτό δεν είναι δυνατό όσο οι εντολοδόχοι του Ιράν εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράκ και εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έχουν κάνει η Χαμάς και η Χεζμπολάχ».

Ο Αμερικανός υπουργός θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμιράτων αύριο Τετάρτη, προτού μεταβεί στο Κουβέιτ, κατόπιν στο Μπαχρέιν για τη συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου την Πέμπτη.
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