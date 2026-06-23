NBA: Στην πεντάδα των αγαπημένων παικτών του Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείτε βίντεο
SPORTS
Κέβιν Ντουράντ Λεμπρόν Τζέιμς NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο Τζέισον Τέιτουμ Κιλιάν Εμπαπέ Λούκα Ντόντσιτς

NBA: Στην πεντάδα των αγαπημένων παικτών του Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείτε βίντεο

Ο Γάλλος σταρ επέλεξε Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Λούκα Ντόντσιτς και Τζέισον Τέιτουμ, δίπλα στον Greek Freak

NBA: Στην πεντάδα των αγαπημένων παικτών του Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείτε βίντεο
Ο Κιλιάν Εμπαπέ διαπρέπει με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 αγγίζοντας το ρεκόρ σκοραρίσματος του Λιονέλ Μέσι, στην πρώτη θέση των σκόρερ της διοργάνωσης. 

Ο Εμπαπέ λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ είχε ρωτηθεί σε συνέντευξή του για τους πέντε αγαπημένους του παίκτες στο NBA

Μέσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Λούκα Ντόντσιτς. 

Το πρόβλημα για τον Γάλλο σταρ βέβαια ήταν στην προφορά των ονομάτων, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των Γάλλων να μην το έχουν πολύ με τα αγγλικά. 

Τον Γιάννη τον ανέφερε ως Τζάνις, ενώ τον Τζέισον Τέιτουμ τον είπε Τζέιλεν. 

Αρχικά ανέφερε ως πρώτες δύο επιλογές τους Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ. 

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