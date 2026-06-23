Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
NBA: Στην πεντάδα των αγαπημένων παικτών του Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείτε βίντεο
NBA: Στην πεντάδα των αγαπημένων παικτών του Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος σταρ επέλεξε Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Λούκα Ντόντσιτς και Τζέισον Τέιτουμ, δίπλα στον Greek Freak
Ο Κιλιάν Εμπαπέ διαπρέπει με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 αγγίζοντας το ρεκόρ σκοραρίσματος του Λιονέλ Μέσι, στην πρώτη θέση των σκόρερ της διοργάνωσης.
Ο Εμπαπέ λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ είχε ρωτηθεί σε συνέντευξή του για τους πέντε αγαπημένους του παίκτες στο NBA.
Μέσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Λούκα Ντόντσιτς.
Το πρόβλημα για τον Γάλλο σταρ βέβαια ήταν στην προφορά των ονομάτων, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των Γάλλων να μην το έχουν πολύ με τα αγγλικά.
Τον Γιάννη τον ανέφερε ως Τζάνις, ενώ τον Τζέισον Τέιτουμ τον είπε Τζέιλεν.
Αρχικά ανέφερε ως πρώτες δύο επιλογές τους Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.
Ο Εμπαπέ λίγο πριν αρχίσει το Μουντιάλ είχε ρωτηθεί σε συνέντευξή του για τους πέντε αγαπημένους του παίκτες στο NBA.
Μέσα σε αυτούς είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και ο Λούκα Ντόντσιτς.
Το πρόβλημα για τον Γάλλο σταρ βέβαια ήταν στην προφορά των ονομάτων, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των Γάλλων να μην το έχουν πολύ με τα αγγλικά.
Τον Γιάννη τον ανέφερε ως Τζάνις, ενώ τον Τζέισον Τέιτουμ τον είπε Τζέιλεν.
Αρχικά ανέφερε ως πρώτες δύο επιλογές τους Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.
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