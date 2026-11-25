Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Συμμορία στο Αγρίνιο έκλεβε καμπάνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα από ναούς, συνελήφθη και ανήλικος
Συμμορία στο Αγρίνιο έκλεβε καμπάνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα από ναούς, συνελήφθη και ανήλικος
Τρεις συλλήψεις για έξι κλοπές σε ιερούς ναούς – Η λεία από την τελευταία διάρρηξη υπολογίζεται σε 4.500 ευρώ
Τρεις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ενός 16χρονου, πραγματοποιήθηκαν στο Αγρίνιο, μετά την εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε κλοπές σε ιερούς ναούς της περιοχής. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών, με τους δράστες να αφαιρούν καμπάνες και διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, 24 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς άνδρες και έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της 24ης Νοεμβρίου οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγρινίου και διέρρηξαν ιερό παρεκκλήσιο. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν την καμπάνα, ένα Άγιο Ποτήριο, ένα Άγιο Δισκάριο, ένα Ιερό Αρτοφόριο, Ιερά Μάκτρα, κηροπήγια, καντήλια και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το όχημα στο οποίο επέβαιναν και το ακινητοποίησαν. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τα κλεμμένα εκκλησιαστικά αντικείμενα, καθώς και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, τα οποία κατασχέθηκαν.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 26 Οκτωβρίου και συνεχιζόταν έως τις 11 Νοεμβρίου 2026. Σε αυτό το διάστημα τα μέλη της φέρονται να διέπραξαν ακόμη πέντε κλοπές, εκ των οποίων η μία παρέμεινε σε απόπειρα, σε ιερούς ναούς της περιοχής του Αγρινίου.
Κατά τις συγκεκριμένες επιθέσεις αφαίρεσαν καμπάνες, μανουάλια, καντήλια, μπρούτζινα ανθοδοχεία, μικρόφωνο και ενισχυτή.
Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.
Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες, 24 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς άνδρες και έναν 16χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της 24ης Νοεμβρίου οι τρεις κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγρινίου και διέρρηξαν ιερό παρεκκλήσιο. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν την καμπάνα, ένα Άγιο Ποτήριο, ένα Άγιο Δισκάριο, ένα Ιερό Αρτοφόριο, Ιερά Μάκτρα, κηροπήγια, καντήλια και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα το όχημα στο οποίο επέβαιναν και το ακινητοποίησαν. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τα κλεμμένα εκκλησιαστικά αντικείμενα, καθώς και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, τα οποία κατασχέθηκαν.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση της συμμορίας είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 26 Οκτωβρίου και συνεχιζόταν έως τις 11 Νοεμβρίου 2026. Σε αυτό το διάστημα τα μέλη της φέρονται να διέπραξαν ακόμη πέντε κλοπές, εκ των οποίων η μία παρέμεινε σε απόπειρα, σε ιερούς ναούς της περιοχής του Αγρινίου.
Κατά τις συγκεκριμένες επιθέσεις αφαίρεσαν καμπάνες, μανουάλια, καντήλια, μπρούτζινα ανθοδοχεία, μικρόφωνο και ενισχυτή.
Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.
Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα