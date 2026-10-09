Τα ΗΑΕ επιβεβαιώνουν ότι ο συγκυβερνήτης της Flydubai είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το συντρίψει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Εισαγγελέας του Ομάν ανέφερε ότι ο πιλότος είχε πραγματοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για να «εξοικειωθεί με τη διαδρομή της πτήσης και το αεροδρόμιο» πριν επιχειρήσει να πραγματοποιήσει την επίθεσή του