Με σημάδια από τις τσεκουριές και γύψο στο χέρι βραβεύτηκε ο πιλότος της Flydubai: «Μόλις αναρρώσεις, θα σου μάθω να παλεύεις» του είπε ο πρόεδρος των ΗΑΕ
Με σημάδια από τις τσεκουριές και γύψο στο χέρι βραβεύτηκε ο πιλότος της Flydubai: «Μόλις αναρρώσεις, θα σου μάθω να παλεύεις» του είπε ο πρόεδρος των ΗΑΕ
Ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τιμήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου
Ο πιλότος της Flydubai που κατάφερε να αποτρέψει τρομοκρατική επίθεση σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε χτυπήματα με τσεκούρι από τον συγκυβερνήτη του, βραβεύτηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σχεδόν έναν μήνα μετά το περιστατικό.
Ειδικότερα, ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τιμήθηκε την Τρίτη (27/10) από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.
Κατά τη συνάντηση, τα σημάδια από τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ματσάρ ήταν ακόμη εμφανή, ενώ το ένα χέρι του παρέμενε σε γύψο.
Κατά την τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε έναν σύντομο διάλογο με τον τραυματισμένο πιλότο, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της χώρας.
Σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εμφανίζεται να ρωτά τον Ματσάρ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αναρρώσει το χέρι του, το οποίο βρισκόταν ακόμη σε γύψο.
«Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις», του είπε χαμογελώντας ο πρόεδρος των ΗΑΕ.
Ειδικότερα, ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ τιμήθηκε την Τρίτη (27/10) από τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.
Κατά τη συνάντηση, τα σημάδια από τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ματσάρ ήταν ακόμη εμφανή, ενώ το ένα χέρι του παρέμενε σε γύψο.
Κατά την τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε έναν σύντομο διάλογο με τον τραυματισμένο πιλότο, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της χώρας.
Ο διάλογος με τον πρόεδρο των ΗΑΕ για τα τραύματά του
Σε βίντεο από την εκδήλωση, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εμφανίζεται να ρωτά τον Ματσάρ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αναρρώσει το χέρι του, το οποίο βρισκόταν ακόμη σε γύψο.
«Δύο μήνες», απάντησε ο κυβερνήτης.
UAE President Sheikh Mohamed joked he wants to teach flydubai hero Smit Machchhar some jiu-jitsu moves once he recovers from his injuries https://t.co/4pry0H9dgU— The National (@TheNationalNews) October 29, 2026
«Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις», του είπε χαμογελώντας ο πρόεδρος των ΗΑΕ.
Heartiest congratulations to Captain Smit Machchhar on being conferred the prestigious Order of Zayed II (First Class) by the UAE. His extraordinary bravery in averting a mid-air tragedy stands as a resounding testament to the valour, skill and calm professionalism of Indian aviation. A true hero and an inspiration to us all!— Smriti Z Irani (@smritiirani) October 28, 2026
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