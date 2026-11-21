Μητσοτάκης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η ειρήνη δεν είναι πλέον δεδομένη, ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας
Μητσοτάκης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η ειρήνη δεν είναι πλέον δεδομένη, ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της χώρας
«Η Πολιτεία στέκεται δίπλα στα στελέχη με πράξεις και όχι με λόγια», τονίζει ο πρωθυπουργός – Αναφορά στις φρεγάτες Belharra, τα Rafale, τα F-35 και τη μισθολογική αναβάθμιση των στρατιωτικών
Στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και στα μέτρα στήριξης του στρατιωτικού προσωπικού αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του με αφορμή τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο πρωθυπουργός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την πατρίδα, τονίζοντας ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους «με πράξεις και όχι με λόγια». Παράλληλα, απαριθμεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενισχύουν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, από τις φρεγάτες Belharra και τα μαχητικά Rafale έως τα F-35 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μισθολογική αναβάθμιση και τη στεγαστική μέριμνα των στελεχών.
«Η ειρήνη δεν είναι πλέον δεδομένη», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανατροπών και νέων απειλών, η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την πατρίδα, τονίζοντας ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους «με πράξεις και όχι με λόγια». Παράλληλα, απαριθμεί τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενισχύουν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, από τις φρεγάτες Belharra και τα μαχητικά Rafale έως τα F-35 και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μισθολογική αναβάθμιση και τη στεγαστική μέριμνα των στελεχών.
«Η ειρήνη δεν είναι πλέον δεδομένη», επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανατροπών και νέων απειλών, η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πάνω από όλα, ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες που τιμούν το εθνόσημο, κρατώντας απόρθητα τα σύνορά μας. Στιγμή τιμής προς όσους έπεσαν και σεβασμού στα στελέχη που μένουν πάντα σε ετοιμότητα. Με ευθύνη, υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό. Γι’ αυτό και η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους με πράξεις και όχι με λόγια.
Το μαρτυρούν οι νέες φρεγάτες Belharra και τα υπερσύγχρονα μαχητικά Rafale, τα F-16 Viper και τα ελικόπτερα Romeo. Αλλά και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα ελληνικά drones και, σύντομα, τα αεροσκάφη F-35. Όλα αυτά, παράλληλα με την προσπάθεια οι ένστολοί μας να στηριχτούν όσο το δυνατόν περισσότερο και σε όλα τα πεδία: από τη μισθολογική τους αναβάθμιση, μέχρι τη φροντίδα για τη στέγη τους.
Γιατί όταν η πατρίδα γίνεται όλο και πιο ισχυρή, μπορεί να στέκεται όρθια απέναντι σε κάθε πρόκληση. Ζούμε, άλλωστε, σε καιρούς μεγάλων γεωπολιτικών ανατροπών και νέων απειλών. Με την ειρήνη να μην είναι, πλέον, δεδομένη. Και τη σταθερότητα να μετατρέπεται σε αναγκαιότητα, βαδίζοντας μπροστά, προς την «Ατζέντα του 2030». Προς την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.
Μέσα σε μία ρευστή συγκυρία, λοιπόν, η χώρα μας προβάλλει ως πυλώνας σιγουριάς, αλλά και προοπτικής σε μια ταραγμένη περιοχή. Δυναμώνει την αποτρεπτική της ικανότητα, που αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας της. Και τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις που κάνουν την κοινωνία μας να αισθάνεται ασφαλής και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να νιώθει υπερηφάνεια. Χρόνια πολλά»!
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