Στους 11 οι παραιτηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση Ψυχογιού, οι πέντε που θα ακολουθήσουν για να πάνε Τσίπρα
Στους 11 οι παραιτηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση Ψυχογιού, οι πέντε που θα ακολουθήσουν για να πάνε Τσίπρα
Μετά τον Αλέξη Τσίπρα, δέκα ακόμη βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023 έχουν παραιτηθεί από τη Βουλή – Ανάλογη κίνηση αναμένεται από Γεροβασίλη, Μπάρκα, Τσαπανίδου, Γαβρήλο και Σαρακιώτη, με προορισμό το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού
Η αποχώρηση από το κοινοβούλιο του βουλευτή Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού ανεβάζει στους έντεκα τους παραιτηθέντες βουλευτές που εξελέγησαν το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά σήμερα κατευθύνονται προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Πρώτος άνοιξε την πόρτα ο πρώην πρόεδρος της Κουμουνδούρου υποβάλλοντας τον Οκτώβριο του 2025 την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα. Ακολούθησαν οι: Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Διονύσης Καλαματιανός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Εφη Αχτσιόγλου, Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, Συμεών Κεδίκολγου, Γιώργος Καραμέρος και Γιώργος Ψυχογιός.
Το νούμερο αναμένεται να ανέβει καθώς την προσεχή περίοδο και πιθανότατα έως τον επόμενο Φεβρουάριο αντίστοιχη πορεία θα ακολουθήσουν οι Κώστας Μπάρκας, Ολγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Γαβρήλος, Γιάννης Σαρακιώτης κ.α.
Πρώτος άνοιξε την πόρτα ο πρώην πρόεδρος της Κουμουνδούρου υποβάλλοντας τον Οκτώβριο του 2025 την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα. Ακολούθησαν οι: Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Διονύσης Καλαματιανός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Εφη Αχτσιόγλου, Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, Συμεών Κεδίκολγου, Γιώργος Καραμέρος και Γιώργος Ψυχογιός.
Το νούμερο αναμένεται να ανέβει καθώς την προσεχή περίοδο και πιθανότατα έως τον επόμενο Φεβρουάριο αντίστοιχη πορεία θα ακολουθήσουν οι Κώστας Μπάρκας, Ολγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Γαβρήλος, Γιάννης Σαρακιώτης κ.α.
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