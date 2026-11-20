Στους 11 οι παραιτηθέντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση Ψυχογιού, οι πέντε που θα ακολουθήσουν για να πάνε Τσίπρα

Μετά τον Αλέξη Τσίπρα, δέκα ακόμη βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023 έχουν παραιτηθεί από τη Βουλή – Ανάλογη κίνηση αναμένεται από Γεροβασίλη, Μπάρκα, Τσαπανίδου, Γαβρήλο και Σαρακιώτη, με προορισμό το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού