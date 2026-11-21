«Δύναμή μας ο άνθρωπος, χρέος μας η πατρίδα», τονίζει το ΓΕΕΘΑ – «Θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάζει σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η Ελλάδα, τιμώντας τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.



Ο εορτασμός συμπίπτει κάθε χρόνο με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, η οποία θεωρείται προστάτιδα των







ΓΕΕΘΑ: «Πίσω από κάθε αποστολή βρίσκονται οι άνθρωποί μας» Στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων εστιάζει το ΓΕΕΘΑ με την ανάρτησή του για τη σημερινή γιορτή.



«Πίσω από κάθε αποστολή, κάθε μέσο και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, βρίσκονται οι άνθρωποί μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.







Το μήνυμα του ΓΕΕΘΑ καταλήγει:



«Δύναμή μας, ο άνθρωπος.



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Χρόνια Πολλά!».



Δένδιας: «Τιμάμε τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας» Στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,



«Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας», σημειώνει.



Τηνγιορτάζει σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η Ελλάδα, τιμώντας τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.Ο εορτασμός συμπίπτει κάθε χρόνο με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, η οποία θεωρείται προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυναν μηνύματα μέσω αναρτήσεών τους στην πλατφόρμα Χ, αναδεικνύοντας τη συμβολή του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας.Στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων εστιάζει το ΓΕΕΘΑ με την ανάρτησή του για τη σημερινή γιορτή.«Πίσω από κάθε αποστολή, κάθε μέσο και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, βρίσκονται οι άνθρωποί μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.«Σήμερα, ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την Πατρίδα με αφοσίωση και αυταπάρνηση, καθώς και όσους θυσιάστηκαν γι’ αυτήν», υπογραμμίζεται στην ίδια ανάρτηση.Το μήνυμα του ΓΕΕΘΑ καταλήγει:«Δύναμή μας, ο άνθρωπος.Χρέος μας, η Πατρίδα.Χρόνια Πολλά!».Στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας , σε ανάρτησή του στο Χ.«Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας», σημειώνει.

Ο υπουργός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια της χώρας.



«Εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό», αναφέρει.



Όπως υπογραμμίζει, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, «με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα».



Παράλληλα, επισημαίνει ότι «βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο».







Ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται και στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», μέσω της οποίας, όπως τονίζει, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



«Με τη μεταρρύθμιση “Ατζέντα 2030”, διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής», σημειώνει.



«Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια», καταλήγει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.