Τα 36 δισ. και τα 400 ευρώ

Η αιχμή για το Μεταναστευτικό



Άμυνα και Ευρώπη

Η επιστολή του Παναγιώτη, τα σουβλάκια και τα... ντολμαδάκια



Κύριε πρωθυπουργέ αν θέλετε να σας κάνω το τραπέζι

«Έχουμε μια αντιπολίτευση που έχει έναν συνεκτικό ιστό. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει σχέδιο για τη χώρα», ανέφερε και συνέχισε: «Να έρθει ποιος ακριβώς στη θέση τη δική μας; Με ποιο σχέδιο; Με ποιο πρόγραμμα; Με ποια αξιοπιστία; Με ποιες πολιτικές; Σε όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση».Στον αντίποδα, παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη πολιτική δύναμη που, κατά τον ίδιο, διαθέτει αξιόπιστη πρόταση για το παρόν και το μέλλον της χώρας.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους πολίτες που δεν εκφράζονται σήμερα πολιτικά ή εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην κυβέρνηση. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα παράπονά τους, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ευρεία κοινωνική συμμαχία που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις μπορεί να συναντηθεί ξανά στις κάλπες του 2027.Στο οικονομικό πεδίο, ο πρωθυπουργός αξιοποίησε τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα, εξασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των περίπου 36 δισ. ευρώ που της αναλογούν.Η θετική αξιολόγηση της Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση ακόμη 11,32 δισ. ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει την εξέλιξη ως απτό αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής.«Αυτές οι μικρές και μεγάλες νίκες που αφορούν τη δική σας καθημερινότητα αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του πώς η δική μας παράταξη αντιλαμβάνεται την άσκηση της πολιτικής αλλά και την πολιτική λογοδοσία», σημείωσε.Αναφέρθηκε επίσης στην καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ, που πιστώνεται από σήμερα στους λογαριασμούς 2,1 εκατομμυρίων συνταξιούχων, ενώ στις 30 Νοεμβρίου ακολουθούν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι πολίτες με αναπηρία.«Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας», τόνισε, επιμένοντας ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση είναι εκείνη που επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία.Για την ακρίβεια παραδέχθηκε ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Όπως είπε, το ίδιο ζήτημα του θέτουν οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτική θέση.Αναδρομή στα γεγονότα του 2020 έκανε ο πρωθυπουργός, αφήνοντας ακόμη μία αιχμή για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση που επικρατούσε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τη σημερινή εικόνα.«Θυμάστε την κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου; Τη Λέσβο, τη Μυτιλήνη; Τα θυμάστε αυτά;», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι σήμερα στο ίδιο νησί βρίσκονται μόλις 300 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ αντί των μεγάλων μεταναστευτικών ροών υπάρχουν επισκέπτες από την Τουρκία.Υπενθύμισε παράλληλα τα γεγονότα στον Έβρο το 2020, όταν, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια υβριδική επίθεση και απάντησε «όχι, δεν θα περάσετε».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας την «Ατζέντα 2030» τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό στην ιστορία τους. Ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν με το εθνόσημο, ενώ υπερασπίστηκε τις αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των επόμενων ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα κριθεί πόσα πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορέσει να διεκδικήσει και να αξιοποιήσει η Ελλάδα.Μια πιο προσωπική στιγμή της παρουσίας του στην Ηλιούπολη ήταν η αναφορά στον μικρό Παναγιώτη, ο οποίος είχε απευθυνθεί με επιστολή στον πρωθυπουργό ζητώντας την αναβάθμιση του ειδικού σχολείου της περιοχής. Στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές όπως στις αίθουσες διδασκαλίας, στις τουαλέτες, αλλά και στη ράμπα πρόσβασης.Ο Παναγιώτης και ένας ακόμη μαθητής, ο Χρήστος, τον ευχαρίστησαν για την ανταπόκριση στο αίτημά τους, εστιάζοντας στην τοποθέτηση ενός ειδικού ανελκυστήρα. «Από εσένα ξεκίνησε, εσύ μας έδωσες την ιδέα» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Παναγιώτη.Κατά το τέλος της περιήγησης, ο Παναγιώτης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να του κάνει το τραπέζι για να τον ευχαριστήσει. «Αν θέλετε κι εσείς να σας κάνω το τραπέζι» του είπε. «Ααα, ωραία πολύ γενναιόδωρος» αποκρίθηκε ο κ. Μητσοτάκης, με την κουβέντα να πηγαίνει στο φαγητό. «Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το σουβλάκι» είπε ο Παναγιώτης ενώ ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το αγαπημένο του πιάτο είναι τα ντολμαδάκια.Με αφορμή τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη φράση «το είπαμε, το κάναμε», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες.Κλείνοντας την ομιλία του, επέστρεψε στο μήνυμα της επόμενης ημέρας και στην Ελλάδα που, όπως είπε, οραματίζεται. «Μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα ασφαλή. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε, γι’ αυτή την Ελλάδα θα παλέψουμε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη».Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή, για το χειροκρότημά σας, για την αγάπη σας, για τις ευχές σας και κυρίως για την αγωνιστική σας διάθεση, διότι το 2027 είναι έτος εκλογών και εσείς και πάλι θα μας οδηγήσετε σε μια ακόμα μεγάλη νίκη.Για εμένα, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, και, κ. Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να κάνω μια «γέφυρα» με αυτά τα οποία είπατε, διότι πριν έρθω να σας μιλήσω είχα την ευκαιρία να κάνω δύο ξεχωριστές στάσεις σε δύο υποδομές της Ηλιούπολης, που η καθεμία έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία.Επισκέφτηκα πρώτα το Ειδικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο, της Ηλιούπολης, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Είχα λάβει πριν από κάποιο διάστημα μια επιστολή του μικρού Παναγιώτη που μου ζητούσε να κάνουμε μια παρέμβαση στο σχολείο και κυρίως να προσθέσουμε ένα ακόμα ασανσέρ, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο σε περίπτωση που χρειαζόταν ποτέ να εκκενώσουμε το σχολείο. Το είπαμε και το κάνουμε. Από τα μικρά στα μεγάλα, η κυβέρνηση αυτή είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που δίνει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.Αμέσως μετά επισκέφτηκα ένα πραγματικό κόσμημα. Το γνωρίζετε καλά, αναφέρομαι στο Κέντρο Υγείας της Ηλιούπολης. Θέλω ένα ξεχωριστό χειροκρότημα για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλο το υποστηρικτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένας εξαιρετικός Διευθυντής, μου έλεγε ότι 30 χρόνια υπηρετεί το Κέντρο Υγείας. Αλλά αυτό το Κέντρο Υγείας έγινε ουσιαστικά καινούργιο, με δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης.Γιατί το λέω αυτό ειδικά σήμερα; Διότι μόλις σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πατρίδα μας ολοκλήρωσε -προσέξτε τον αριθμό- και τα 376 ορόσημα και θα λάβει το 100% των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά διαπραγματευτήκαμε το καλοκαίρι του 2020 ως έκτακτη βοήθεια, τότε, στην ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε από την πανδημία του Covid.Νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία αυτές οι μικρές και μεγάλες νίκες που αφορούν τη δική σας καθημερινότητα αποτελούν και την καλύτερη απόδειξη του πώς η δική μας παράταξη αντιλαμβάνεται την άσκηση της πολιτικής αλλά και την ίδια την πολιτική λογοδοσία στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.Είχαμε αναλάβει μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις όταν μας εμπιστευτήκατε και πάλι το 2023, να αναλάβουμε τις τύχες της χώρας. Και τώρα, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι σωστό και δόκιμο να έρθει η ώρα του απολογισμού, της λογοδοσίας και της ευθείας, θα έλεγα, συνεννόησης, σε σχέσεις ειλικρίνειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.Θυμηθείτε τι σας είχαμε πει το 2023 και τι τελικά υλοποιήσαμε, τώρα που κλείνει ο κύκλος της τετραετίας. Η πρώτη μας μέριμνα όλα αυτά τα χρόνια ήταν η στήριξη της οικονομίας και του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δεν χρειάζεται να σας πω και να σας θυμίσω πόσους φόρους μειώσαμε, πόσες αυξήσεις δώσαμε.Αυτό αποκτά μια ξεχωριστή σημασία σε μία εποχή που όλες οι οικονομίες, όχι μόνο η ελληνική, δοκιμάζονται από μία παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Νομίζω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό.Σας διαβεβαιώνω ότι σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πηγαίνουμε και συνομιλούμε με τους ομολόγους μου, και αυτοί μου αναφέρουν το πρόβλημα της ακρίβειας ως τη μεγαλύτερη πρόκληση την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν.Στην Ελλάδα, όμως, βρισκόμαστε σε μια σχετικά πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί; Διότι αυτή η νοικοκυρεμένη πολιτική την οποία εφαρμόσαμε, ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, ο οποίος έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, το γεγονός ότι -όπως είπα- δεν κυνηγούμε μόνο τα «μικρά ψάρια» αλλά και τα «μεγάλα ψάρια» και αποτελεί μεγάλη επιτυχία των διωκτικών αρχών το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όλα αυτά μας επιτρέπουν σήμερα να μπορούμε, στο μέτρο του εφικτού -το τονίζω αυτό, στο μέτρο του εφικτού-, να στηρίξουμε την κοινωνία. Να βγάλουμε πέρα έναν δύσκολο χειμώνα, απέναντι σε μια κρίση την οποία, θυμίζω, δεν την προκαλέσαμε εμείς. Καλούμαστε, δυστυχώς, να διαχειριστούμε τα απόνερα της.Σήμερα πιστώνονται σε 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους 400 ευρώ, αφορολόγητα. Πέρυσι ήταν 250. Πιστώθηκαν ήδη και στο τέλος του μήνα θα πιστωθούν και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, θα πιστωθούν και στους συμπολίτες μας με αναπηρία.Πέρυσι, θα το θυμάστε, κάποιοι δεν πήραν. Ήταν 250 ευρώ πέρυσι. Κάποιοι δεν τα πήραν γιατί δεν είχαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Καταργήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια και τώρα όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 θα πάρουν αυτό το ποσό.Μα, θα μου πείτε, 400 ευρώ θα αλλάξουν τη ζωή σας; Όχι. Αλλά είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σήμερα, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Επιμένω σε αυτό, φίλες και φίλοι. Καταβάλαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να βάλουμε την οικονομία μας σε τάξη. Και το γεγονός ότι η οικονομία μας έχει μπει σε τάξη, είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να προσελκύουμε επενδύσεις, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας.Ανοίγω μια παρένθεση: θεωρώ ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής, όλα αυτά τα χρόνια, ότι καταφέραμε και δημιουργήσαμε 600 χιλιάδες θέσεις εργασίας, και για πρώτη φορά τα νέα παιδιά αντί να φεύγουν στο εξωτερικό επιστρέφουν στην πατρίδα μας.Αυτή η πολιτική, λοιπόν, της συνετούς οικονομικής διαχείρισης, είναι αυτή που μας επιτρέπει ως χώρα να δανειζόμαστε πιο φτηνά και είναι αυτή η οποία τελικά μας επιτρέπει να δημιουργούμε εκείνα τα πλεονάσματα που στηρίζουν την κοινωνία σε δύσκολες συνθήκες.Να αναφέρω ένα ακόμα παράδειγμα. Ξέρω ότι σήμερα μια μεγάλη πρόκληση είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν ήρθαμε στα πράγματα, παραλάβαμε μια ΔΕΗ η οποία ήταν πρακτικά χρεοκοπημένη.Η ανάταξη της ΔΕΗ έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, διότι μια ισχυρή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι αυτή που μέσα σε μια οικονομική κρίση μπορεί να προσφέρει τώρα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες την πολιτική επιλογή να πάτε σε σταθερό τιμολόγιο. Και είχαμε σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά.Εάν δεν είχαμε ανατάξει τη ΔΕΗ, αν ακούγαμε αυτά τα οποία εισηγούνται κάποιοι στην αντιπολίτευση και είχαμε μια δημόσια επιχείρηση χρεοκοπημένη, πώς θα ήταν δυνατόν να στηρίζουμε την κοινωνία έτσι όπως μπορεί σήμερα να το κάνει μια τέτοια επιχείρηση; Τα λέω όλα αυτά διότι είναι κρίκοι σε μία αλυσίδα μίας συνετής πολιτικής, η οποία πηγαίνει τη χώρα βήμα-βήμα προς τα εμπρός.Και αυτό το βήμα-βήμα προς τα εμπρός είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά αναγνωρίζεται, φίλες και φίλοι, πια και εκτός Ελλάδος.Πρέπει να σας πω ότι, όχι ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως Πρωθυπουργός της χώρας, παίρνω πάντα μια ξεχωριστή ικανοποίηση όταν η Ελλάδα βρίσκεται στο εξωτερικό και εκπροσωπείται και δεν αντιμετωπιζόμαστε πια ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.Είμαστε μια σοβαρή, πειθαρχημένη χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί και επιβάλλει πολιτικές στην ίδια την Ευρώπη, είμαστε μια χώρα η οποία ανέκτησε την αξιοπιστία και τολμώ να πω, ναι, και την υπερηφάνειά της.Να σας φέρω ένα μόνο παράδειγμα μιας πολιτικής που έχει ξεχωριστή σημασία, με την οποία η δική μας χώρα κατάφερε ουσιαστικά και έπεισε την Ευρώπη να αλλάξει πολιτική. Αναφέρομαι στο μεταναστευτικό.Έχει ξεχωριστή σημασία αυτό το οποίο θα σας πω, διότι θυμάστε κι εσείς πολύ καλά τις εποχές των ανοιχτών συνόρων, τού «περάστε κόσμε», «μπείτε όλοι», «ξέφραγο αμπέλι» η Ελλάδα. Τα θυμάστε όλα αυτά. Την κατάσταση, την εικόνα η οποία υπήρχε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τη Λέσβο -ή τη Μυτιλήνη ή όπως θέλετε πείτε την, εν πάση περιπτώσει-, να βουλιάζει κάτω από 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες.Σήμερα στο ίδιο νησί υπάρχουν όλοι και όλοι 300 και αντί για πρόσφυγες και μετανάστες, έχουμε επισκέπτες από την Τουρκία, οι οποίοι έρχονται και στηρίζουν την τοπική οικονομία. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Διότι το 2020, όταν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικά μια υβριδική εισβολή, η Ελλάδα πρώτη ύψωσε τη φωνή της και είπε «κύριοι, δεν θα περάσετε στην Ελλάδα. Δεν θα καθορίζει ο κάθε λαθροδιακινητής ποιος θα μπαίνει στην Ελλάδα». Αυτή η αλλαγή πολιτικής είναι αυτή η οποία μας επέτρεψε σήμερα όλη η Ευρώπη να αναγνωρίζει τη μεγάλη πολιτική σημασία των εξωτερικών συνόρων.Τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, για έναν ιδιαίτερο λόγο: ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Μακάρι τα πράγματα να ήταν πιο ήρεμα. Μερικές φορές και εγώ αναπολώ άλλες εποχές, όταν δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε υγειονομικές κρίσεις, γεωπολιτικές αναταράξεις, όλα τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε. Όμως, δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς ούτε να αλλάξουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.Όταν, λοιπόν, τα νερά γίνονται πολύ ταραγμένα, όταν τα μποφόρ φυσάνε, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές και να έχει καλό καπετάνιο και καλό πλήρωμα έχει ξεχωριστή σημασία. Και αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή και πιο ασφαλής απ’ ό,τι ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια.Αύριο είναι η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και νομίζω ότι αξίζει σήμερα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στις γυναίκες και στους άντρες που με το εθνόσημο, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο κρατάνε τα σύνορά μας ασφαλή.Όμως, η κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων, φίλες και φίλοι, δεν ήταν πάντα αυτή που είναι σήμερα. Πήραμε μια συνειδητή απόφαση ως κυβέρνηση και υπογράψαμε ουσιαστικά ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την καθεμία και τον καθένα, ότι επειδή ακριβώς είμαστε σε μια ταραγμένη περιοχή, πρέπει να δαπανούμε περισσότερους πόρους στην άμυνά μας απ’ ό,τι μπορεί να πρέπει να κάνει το Λουξεμβούργο ή κάποια άλλη χώρα, η οποία δεν είναι σε μια τόσο επικίνδυνη γειτονιά.Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Το σχέδιο «Ατζέντα 2030» ουσιαστικά δρομολογεί τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στις φρεγάτες, στα αεροσκάφη, στα ελικόπτερα. Αναφέρομαι σε μία αλλαγή λογικής. Αναφέρομαι στα καινούργια drones τα οποία πια μπαίνουν, όπως βλέπετε, στα θέατρα των επιχειρήσεων με μεγάλη ταχύτητα.Αναφέρομαι κυρίως, στη στήριξη του προσωπικού, του στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί -και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό- που δώσαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Αστυνομία μας, στην Πυροσβεστική, στις Ένοπλες Δυνάμεις, γιατί το αξίζουν. Το αξίζουν. Μπορεί να μην είναι αυτά τα οποία πρέπει να παίρνουν, αλλά σίγουρα η μισθολογική κατάστασή τους είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν πριν από κάποια χρόνια.Σε αυτόν, λοιπόν, τον ταραγμένο καιρό, αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να αναλογιστούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι αν σε αυτή τη συγκυρία θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας καλύτερης Ελλάδας ή αν θέλουμε να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες. Διότι αυτό, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα είναι ένα από τα βασικά διλήμματα των επόμενων εκλογών.Έχουμε απέναντί μας μια αντιπολίτευση σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, η οποία έχει έναν συνεκτικό ιστό: «να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης». Αυτό, όμως, δεν συνιστά σχέδιο για τη χώρα. Ωραία, να φύγουμε εμείς, αλλά να έρθει ποιος ακριβώς στη θέση τη δική μας; Με ποιο σχέδιο; Με ποιο πρόγραμμα; Με ποια αξιοπιστία; Με ποιες πολιτικές;Σε όλα αυτά κανείς, ουσιαστικά, δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Γι’ αυτό και επιμένω ότι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει αξιόπιστη πρόταση, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον της χώρας, είναι η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη μας δημοκρατική παράταξη, η οποία έχει αποδείξει ότι ξέρει να τα βγάζει πέρα, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.Και όταν μιλάμε για το μέλλον, αξίζει να αναλογιστούμε τι έχουμε μπροστά μας. Σκεφτείτε έναν κόσμο που αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα, γεωπολιτικές σταθερές οι οποίες δεν ισχύουν πια, μεταναστευτικές ροές τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε, κλιματική κρίση η οποία ήδη μας χτυπάει την πόρτα.Μια Ευρώπη… Κύριε Τσιόδρα -βλέπω εδώ και τον αγαπητό Ευρωβουλευτή μας-, χαιρόμαστε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Έχει ξεχωριστή σημασία αυτό. Ξέρετε γιατί; Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ξαναβρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Δεκεμβρίου.Σκεφτόμουν ότι είμαι ήδη ο τρίτος ή ο τέταρτος πιο έμπειρος ηγέτης στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία διότι, ξέρετε, σε αυτά τα Συμβούλια, μην νομίζετε ότι μπαίνουμε μέσα με καμιά στρατιά συμβούλων. Μπαίνουμε μέσα 27 ηγέτες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτοί είμαστε. Ούτε βοήθεια μπορούμε να ζητήσουμε ούτε να πάρουμε τηλέφωνο κάποιον να μας πει τι να πούμε.Άρα, καταλαβαίνετε ότι το πώς στέκεται κάποιος σε αυτό το περιβάλλον έχει τη δική του σημασία. Και μέσα στους επόμενους μήνες θα καθοριστεί κάτι πολύ σημαντικό: ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και όχι μόνο ποιος θα είναι ο Προϋπολογισμός. Πόσα χρήματα θα διεκδικήσει η Ελλάδα και πώς θα μπορέσει να τα απορροφήσει.Διότι ξέρετε ότι πριν από το Ταμείο Ανάκαμψης και πριν να έρθει αυτή η κυβέρνηση, δεν τα πηγαίναμε και πολύ καλά στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Εμείς αλλάξαμε τα δεδομένα.Θα υπάρχουν, λοιπόν, πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους πόρους, πάντα επ’ ωφελεία των πολιτών, για να στηρίξουμε την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, να παλέψουμε με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.Για όλα αυτά θα ψηφίσετε, όχι μόνο εσείς αλλά όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες στις επόμενες εκλογές και είμαι σίγουρος για την απάντηση την οποία θα δώσετε. Όχι μόνο εσείς, φίλοι της παράταξης, αλλά και πολλοί πολίτες οι οποίοι μπορεί να είναι σκεπτόμενοι, να μην εκφράζονται σήμερα, να έχουν τα παράπονά τους -και ενδεχομένως δικαιολογημένα- με την παράταξή μας.Είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα σας πει ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Αλλά λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα. Το θέμα είναι να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να μπορούμε να διορθωνόμαστε.Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλοί πολίτες σιωπηλοί, εργαζόμενοι, δεν συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο. Ξέρετε, μερικές φορές αισθάνομαι ότι το 95% της πολιτικής βαβούρας, του θορύβου γύρω από την πολιτική, παράγεται από 5% κάποιων οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσμος του διαδικτύου και των social media και του Twitter είναι η πραγματικότητα.Όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που ξυπνάνε νωρίς, που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, που θέλουν ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά τους, που θέλουν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα κάνουν κουμάντο τα διάφορα γκρουπούσκουλα, τα οποία βλέπουν πια ότι έχουν απέναντί τους ένα οργανωμένο κράτος για να τελειώνουν οι καταλήψεις, και κυρίως τα νέα παιδιά -βλέπω και πολλά ανάμεσά μας και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα-, τα οποία δικαιολογημένα ανησυχούν, αλλά και ελπίζουν ταυτόχρονα.Λένε, «σε τι κόσμο εμείς θα προσαρμοστούμε;», «Τι γίνεται με την αγορά εργασίας;», «Τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη;», «Πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελός μας, αλλά να ελέγξουμε και τις αρνητικές εκφάνσεις;» Όλα αυτά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι με αυτή τη μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία την οποία χτίσαμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, όταν υπογράψαμε για πρώτη φορά τη «Συμφωνία Αλήθειας» το 2019, θα ξανασυναντηθούμε.Θα ξανασυναντηθούμε διότι η αξιοπιστία μας είναι το «διαβατήριο» για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το μέλλον και να μπορέσουν και πάλι οι πολίτες να μας εμπιστευτούν. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας.Να σας αφήσω με αυτή την τελευταία σκέψη. Κάναμε μεγάλα βήματα. Οι εποχές που φλερτάραμε με την απόλυτη καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Μπορεί τα νέα παιδιά να μην θυμούνται πολύ καλά τι έγινε πριν από 10, 11 χρόνια όταν έκλειναν τα ΑΤΜ και όταν κάποιοι πειραματίζονταν με διάφορα δημοψηφίσματα και με θεωρίες ότι θα μπορούσαν να σκίσουν μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο.Τα λέω αυτά διότι μην νομίζετε ότι άλλαξαν, οι ίδιοι ακριβώς είναι. Απλά φόρτωσαν 10, 11 χρόνια στην πλάτη τους, αλλά οι θεωρίες τους και οι απόψεις τους δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά.Κάναμε, λοιπόν, μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Η πρόοδος της χώρας δεν είναι γραμμική, είναι μια διαδρομή. Μπορούμε και πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα και θα πάμε πολύ καλύτερα.Το 2030 είναι μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους -το 1830, τον Φεβρουάριο.Θα γιορτάσουμε, λοιπόν, αυτή τη σημαντική επέτειο με μια Ελλάδα η οποία θα είναι ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία θα είναι ευημερούσα, μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς, με χαμηλότερους φόρους, με καλύτερες υπηρεσίες, μια Ελλάδα ασφαλή, με Ένοπλες Δυνάμεις για τις οποίες θα είμαστε υπερήφανοι.Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε, γι’ αυτή την Ελλάδα θα παλέψουμε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη.Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και καθώς μπαίνουμε και σε χριστουγεννιάτικη εποχή, καλές γιορτές.