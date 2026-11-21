Σκέρτσος για την ισότητα των φύλων: Η Ελλάδα ανέβηκε 11 θέσεις από το 2019, οι 10 πολιτικές που μείωσαν τις ανισότητες

Στη 16η θέση της ΕΕ η χώρα, από την τελευταία θέση το 2019 – Τι αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας για τη γυναικεία απασχόληση, τη μητρότητα και την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία