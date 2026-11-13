Ξεκίνησε το πρώτο ταξίδι με την ελληνική σημαία η φρεγάτα «Νέαρχος», στη Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της
ΕΛΛΑΔΑ
Φρεγάτα φρεγάτα Belharra Νέαρχος

Ξεκίνησε το πρώτο ταξίδι με την ελληνική σημαία η φρεγάτα «Νέαρχος», στη Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της

Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI θα εξοπλιστεί με πυραύλους Aster-30 και Exocet, τορπίλες MU90 και σύστημα RAM – Πότε αναμένεται να φτάσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Ξεκίνησε το πρώτο ταξίδι με την ελληνική σημαία η φρεγάτα «Νέαρχος», στη Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της
Το πρώτο της ταξίδι με την ελληνική σημαία στον ιστό πραγματοποιεί η νεότευκτη φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη κατά σειρά φρεγάτα FDI του Πολεμικού Ναυτικού, με προορισμό τη ναυτική βάση της Βρέστης στη Γαλλία, όπου θα παραλάβει τον πλήρη οπλισμό της πριν από τον κατάπλου της στην Ελλάδα.

Η βάση της Βρέστης αποτελεί βασικό σταθμό του ελληνικού προγράμματος φρεγατών, καθώς εκεί πραγματοποιείται η φόρτωση των πυραυλικών συστημάτων ενώ την ίδια διαδρομή είχε ακολουθήσει και η φρεγάτα «Κίμων», πριν από την άφιξή της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο «Νέαρχος» αναμένεται να παραμείνει στο γαλλικό λιμάνι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και στη συνέχεια να αναχωρήσει για τον Αργοσαρωνικό.


Η φρεγάτα «Νέαρχος» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

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