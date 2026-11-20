«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ» γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων





Η ανάρτηση Δούκα έγινε με αφορμή δημοσιεύματα ότι η αιματοβαμμένη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973, παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.







Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα διαχρονικό σύμβολο ενότητας, δημοκρατίας και ελευθερίας, κάτω από το οποίο ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες στον αγώνα κατά της δικτατορίας.



Παράλληλα, προτείνει η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).







Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:



Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ.



Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό.



Είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία.



Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία.



Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε.





Κλείσιμο Καμάς: Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στο φοιτητικό κίνημα Ο Παντελής Καμάς, γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2002-2004, διαφώνησε με την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, τονίζοντας πως η σημαία «πρέπει να μείνει στα χέρια της Νεολαίας».



Αναλυτικά η δήλωσή του:



«Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στο φοιτητικό κίνημα



Υπήρξα γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 2002 έως το 2004. Στη διάρκεια της θητείας μου δέχθηκα πιέσεις να παραδώσουμε τη σημαία του Πολυτεχνείου είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών είτε στη Βουλή. Τις ίδιες πιέσεις δέχθηκαν και οι γραμματείς που προηγήθηκαν και εκείνοι που με διαδέχθηκαν. Η άρνηση όλων μας ήταν σαφής. Πιστεύαμε ότι η σημαία ανήκει στο φοιτητικό κίνημα.



Τη διαφωνία του με την παράδοση της σημαίας του Πολυτεχνείου στο ΠΑΣΟΚ διατυπώνει δημόσια ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας , υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός κόμματος ή πολιτικής παράταξης, ούτε του ΠΑΣΟΚ , αλλά ανήκει στον ελληνικό λαό.Η ανάρτηση Δούκα έγινε με αφορμή δημοσιεύματα ότι η αιματοβαμμένη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973, παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.«Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό» αναφέρει ο κ. Δούκας.Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα διαχρονικό σύμβολο ενότητας, δημοκρατίας και ελευθερίας, κάτω από το οποίο ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες στον αγώνα κατά της δικτατορίας.Παράλληλα, προτείνει η σημαία να παραδοθεί είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας, είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο δήμαρχος Αθηναίων σημειώνει ότι το Πολυτεχνείο αποτελεί σύμβολο που ενώνει την κοινωνία και καταλήγει με το μήνυμα: «Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε».Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ.Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό.Είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία.Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία.Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε.Ο Παντελής Καμάς, γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2002-2004, διαφώνησε με την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, τονίζοντας πως η σημαία «πρέπει να μείνει στα χέρια της Νεολαίας».Αναλυτικά η δήλωσή του:«Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στο φοιτητικό κίνημαΥπήρξα γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 2002 έως το 2004. Στη διάρκεια της θητείας μου δέχθηκα πιέσεις να παραδώσουμε τη σημαία του Πολυτεχνείου είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών είτε στη Βουλή. Τις ίδιες πιέσεις δέχθηκαν και οι γραμματείς που προηγήθηκαν και εκείνοι που με διαδέχθηκαν. Η άρνηση όλων μας ήταν σαφής. Πιστεύαμε ότι η σημαία ανήκει στο φοιτητικό κίνημα.

Δεν θα έπαιρνα σήμερα τον λόγο αν δεν έβλεπα το ζήτημα να επανέρχεται, κατά τη γνώμη μου, για λόγους εντυπωσιασμού. Η δική μου θέση παραμένει η ίδια. Η σημαία του Πολυτεχνείου είναι σύμβολο εξέγερσης. Διαφωνώ με την πρόταση να τοποθετηθεί σε μουσείο ή να παραδοθεί στη Βουλή. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στα χέρια της νεολαίας, ώστε κάθε νέα γενιά να κρατά ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης.



Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, που σήμερα ανασυγκροτείται, και η φοιτητική μας παράταξη έχουν την ευθύνη να συζητήσουν με τις άλλες πολιτικές νεολαίες και τις άλλες φοιτητικές παρατάξεις και να συμφωνήσουν πώς θα φυλάσσεται η σημαία. Η απόφαση ανήκει στα δικά τους συλλογικά όργανα. Υπάρχει, άλλωστε, ένα ευρύτερο ζήτημα για τη σημερινή γενιά των φοιτητών. Πώς θα ανασυγκροτήσει το φοιτητικό κίνημα και ποιους θεσμούς συλλογικής εκπροσώπησης θα διαμορφώσει για την εποχή της; Εμείς που υπηρετήσαμε σε αυτές τις θέσεις μπορούμε να καταθέσουμε την εμπειρία μας. Την ευθύνη της απόφασης την έχουν οι ίδιοι οι νέοι.



Ας αφήσουμε τους νέους να αποφασίσουν.



Κώστας Πανταζής: Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε Μουσεία Έντονη ήταν και η αντίδραση από τον πρώην γραμματέα της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Κώστα Πανταζή, ο οποίος ανέφερε ότι η σημαία «ανήκει στους φοιτητές».



Σε ανάρτησή του σημειώνει:



«Η ιστορία της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου και η τύχη της, είναι συνήθως μια συζήτηση που υπακούει στη λογική που είχε κάποτε αναφέρει ένα ιστορικό στέλεχος του νεολαιίστικου κινήματος:



"να χουμε να ασχολουμαστε με κάτι μια βδομάδα πριν και μια βδομάδα μετά τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου", επισημαίνοντας ασφαλώς το ότι αυτή η κουβέντα υπακούει και σε λόγους εντυπωσιασμού, κατά τη συγκυρία του εορτασμού...



Η παρέμβαση μου θα είναι πολύ συνοπτική, καθώς η πολιτική μου θέση έχει εκφραστεί διαχρονικά, με συνέπεια και από θέση ευθύνης και όχι αποσπασματικα...



Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ...



Τέθηκε επικεφαλής της ιστορικής πορείας κατά τον εορτασμό της δεύτερης επετείου του Πολυτεχνείου, το 1975, και έκτοτε εξακολουθεί και τίθεται στην κεφαλή της πορείας, στη γωνία Σταδίου και Εδουάρδου Λω, όπου και δολοφονήθηκε ο ήρωας φοιτητής Σωτήρης Πετρούλας το 1965...



Συμβολίζει τους διαχρονικούς αγώνες της φοιτητικής νεολαίας, τον σφυγμό, τον παλμό και τη δύναμη της...



Για αυτό το λόγο και αυτοί που κράτησαν ιστορικά τη σημαία είναι οι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων που συμμετέχουν στον εορτασμό του Πολυτεχνείου...



Ένας άλλος μύθος είναι ο σφετερισμός της σημαίας από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ...



Η ΠΑΣΠ, φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, φύλαξε και φυλάσσει τη σημαία, όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης προεδρείου στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ). Η άλλη μεγάλη παράταξη τοτε στην ΕΦΕΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία (ΚΝΕ) κράτησε τα πρακτικά και τη σφραγίδα της ΕΦΕΕ, που έχουν υψηλή ιστορική και συμβολική αξία... Αυτό έγινε με συμφωνία ανάμεσα στα μέλη του απελθοντος προεδρείου και όχι με σφετερισμό...



Μπορεί σε ορισμένους να μην αρέσει αυτό, και το κατανοώ, ως ένα βαθμο, αλλά αυτό δεν παύει να σημαίνει ότι η σημαία ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ...με πλήρη σεβασμό σε όλες τις συλλογικότητες, όπως τον ΣΦΕΑ, αλλά και τις πρυτανικές αρχές του Πολυτεχνείου, ακόμα και το Κοινοβούλιο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν οι φοιτητές και όχι οι παραπάνω φορείς ούτε τα πολιτικά κόμματα...



Η πρόταση μου σήμερα είναι ξεκάθαρη και απαιτεί δουλειά, επιμονή και αποφασιστικότητα.



Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, που διαφυλάσσει τη σημαία, να ανοίξει έναν οργανωμένο διάλογο με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της νεολαίας που σέβονται την ιστορική παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου και να δρομολογηθεί επιτέλους, με την Πολιτεία να είναι αρωγός, ένας οδικός χάρτης επανασυγκρότησης του Φοιτητικού κινήματος...



Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η σημαία δεν έχει λόγο να βρίσκεται στα χέρια καμίας πολιτικής νεολαίας αλλά στο οργανωμένο Φοιτητικό κίνημα...



"ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ"...



20.11.2026, 20:06