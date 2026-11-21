Γιάννης Λοβέρδος: Αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, μπορούμε να συνεργαστούμε μόνο με το ΠΑΣΟΚ

Δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών – Υπό προϋποθέσεις μια ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ