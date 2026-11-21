Γιάννης Λοβέρδος: Αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, μπορούμε να συνεργαστούμε μόνο με το ΠΑΣΟΚ
Γιάννης Λοβέρδος: Αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, μπορούμε να συνεργαστούμε μόνο με το ΠΑΣΟΚ
Δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών – Υπό προϋποθέσεις μια ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
Στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο MEGA.
Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η επίτευξή της είναι δύσκολη.
«Στρατηγικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, από αυτήν δεν απέχουμε. Είναι εφικτή η αυτοδυναμία; Όχι. Είναι δύσκολη. Χωρίς καμία αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι το ΠΑΣΟΚ.
«Τώρα, αν παρ' ελπίδα δεν έχουμε την αυτοδυναμία, έχουμε πει, και αυτό είναι η επίσημη θέση της ΝΔ, το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε κάτω από προϋποθέσεις είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ συνήθισε να είναι θεσμικό κόμμα», δήλωσε.
Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η επίτευξή της είναι δύσκολη.
«Στρατηγικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, από αυτήν δεν απέχουμε. Είναι εφικτή η αυτοδυναμία; Όχι. Είναι δύσκολη. Χωρίς καμία αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι το ΠΑΣΟΚ.
«Τώρα, αν παρ' ελπίδα δεν έχουμε την αυτοδυναμία, έχουμε πει, και αυτό είναι η επίσημη θέση της ΝΔ, το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε κάτω από προϋποθέσεις είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ συνήθισε να είναι θεσμικό κόμμα», δήλωσε.
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