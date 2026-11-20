Με νέα επιστολή του, ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει μεταξύ άλλων ως προτεραιτότητες την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας των κτιρίων, τη μετεγκατάσταση των κατοίκων, και την ολοκλήρωση των εκθέσεων αποτύπωσης των ζημιών





Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει στο επίκεντρο την







Συγκεκριμένα, η επιστολή του δημάρχου αναφέρει:



«Κύριοι Υπουργοί, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, οι εκπρόσωποι των κατοίκων στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη νεότερων στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση επικινδυνότητας των οικοδομών, αλλά και στη συνεχιζόμενη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων των ζημιών. Όλα αυτά συνεπάγονται τη διαρκή έλλειψη ασφάλειας των κατοίκων, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί.



Ζητούμε την πραγματοποίηση νέας συνάντησης με συμμετοχή των ίδιων μερών, όπως και κατά τη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου 2026 (Υπουργείο, Δήμος Αθηναίων, πραγματογνώμονες ΤΕΕ, Ελληνικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Ανάδοχος Κοινοπραξία, πληγέντες κάτοικοι) με θέματα:







- Τον συγκεκριμένο σχεδιασμό μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφάλειας και εργασιών αποκατάστασης.



- Την ολοκλήρωση και κοινοποίηση στον δήμο και τους κατοίκους των επικαιροποιημένων εκθέσεων βλαβών κατόπιν των αυτοψιών απογραφής ζημιών, που πραγματοποιήθηκαν από τριμερές κλιμάκιο μηχανικών (Ανάδοχος, ΤΕΕ, κάτοικοι-δήμος) σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας, κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο την 16η Οκτωβρίου 2026.



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- Την πληροφόρηση για το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας μετά την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.



Κύριοι Υπουργοί, είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης. Σε ένα μείζον θέμα που αφορά την ίδια τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεννόηση με την πολιτεία και τους φορείς της.



Αναμένουμε την αποδοχή των αιτημάτων μας».

Νέα επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο , έστειλε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας , με την οποία ζητά τον προγραμματισμό νέας συνάντησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με τους εκπροσώπους των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης.Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει στο επίκεντρο την άμεση αντιμετώπιση της επικινδυνότητας των κτιρίων της οδού Σπετσών , μετεγκατάσταση των κατοίκων, την ολοκλήρωση των εκθέσεων αποτύπωσης των ζημιών, καθώς και τη διαμόρφωση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις εργασίες αποκατάστασης και την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό.«Είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης. Σε ένα μείζον θέμα που αφορά την ίδια τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεννόηση με την πολιτεία και τους φορείς της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.«Κύριοι Υπουργοί, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αθηναίων, οι εκπρόσωποι των κατοίκων στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη νεότερων στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση επικινδυνότητας των οικοδομών, αλλά και στη συνεχιζόμενη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων των ζημιών. Όλα αυτά συνεπάγονται τη διαρκή έλλειψη ασφάλειας των κατοίκων, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί.Ζητούμε την πραγματοποίηση νέας συνάντησης με συμμετοχή των ίδιων μερών, όπως και κατά τη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου 2026 (Υπουργείο, Δήμος Αθηναίων, πραγματογνώμονες ΤΕΕ, Ελληνικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Ανάδοχος Κοινοπραξία, πληγέντες κάτοικοι) με θέματα:- Την κατεπείγουσα ενημέρωση για τη διαγνωσθείσα από την Ανάδοχο Κοινοπραξία “κατάσταση άμεσης επικινδυνότητας” και για τις εργασίες άρσης αυτής, όσον αφορά τα κτίρια της οδού Σπετσών.- Τον συγκεκριμένο σχεδιασμό μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφάλειας και εργασιών αποκατάστασης.- Την ολοκλήρωση και κοινοποίηση στον δήμο και τους κατοίκους των επικαιροποιημένων εκθέσεων βλαβών κατόπιν των αυτοψιών απογραφής ζημιών, που πραγματοποιήθηκαν από τριμερές κλιμάκιο μηχανικών (Ανάδοχος, ΤΕΕ, κάτοικοι-δήμος) σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας, κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο την 16η Οκτωβρίου 2026.- Τη γνωστοποίηση πλήρους και συνολικού χρονοδιαγράμματος για το σύνολο των πληγεισών πολυκατοικιών, που θα περιλαμβάνει τις μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τα έργα αποκατάστασης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν την επανέναρξη των εργασιών του ΤΒΜ.- Την πληροφόρηση για το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας μετά την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.Κύριοι Υπουργοί, είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης. Σε ένα μείζον θέμα που αφορά την ίδια τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεννόηση με την πολιτεία και τους φορείς της.Αναμένουμε την αποδοχή των αιτημάτων μας».



Ελληνικό Μετρό: «Δεν συντρέχει λόγος μετεγκατάστασης των κατοίκων» Υπενθυμίζεται ότι με επιστολή της η Ελληνικό Μετρό, είχε απαντήσει στο αίτημα του Χάρη Δούκα για μετεγκατάσταση των κατοίκων στις «κόκκινες» πολυκατοικίες της οδού Σπετσών στην Κυψέλη, αναφέροντας ότι δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, σύμφωνα με τις μελέτες που εκπόνησαν οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:



Σε απάντηση της σημερινής επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση κατοίκων της Κυψέλης, επισημαίνουμε ότι τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων.



Όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των άμεσων μέτρων προστασίας που υποδεικνύουν οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης τέθηκε ήδη κατά την ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Μετά τις σχετικές διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.



Η εκτίμηση αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών, ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει συμφωνηθεί, θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή στα διαμερίσματά τους. Εφόσον, ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, η Ελληνικό Μετρό θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.



Η Ελληνικό Μετρό και ο Ανάδοχος του έργου βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους. Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων.