Παραιτήθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ: «Συντάσσομαι με τον Αλέξη Τσίπρα»

Με βίντεο μετά την παραίτηση, ο κ. Ψυχογιός ανέφερε πως συντάσσεται με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα «για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη»