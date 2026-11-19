Επιτόκια «φωτιά» πληρώνουν οι καταναλωτές για τρέχουσες ανάγκες: Κόστος 11% για όσους δανείζονται για την υγεία
Από 5,78 % έως 29,71% η απόσταση στο κόστος - Στις πιστωτικές κάρτες το μέσο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 21,23%, ενώ στα προσωπικά δάνεια αγγίζει το 16,51%
Στον αντίποδα, τα φθηνότερα καταναλωτικά δάνεια είναι εκείνα που χορηγούνται για επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας, με το συνολικό κόστος να υποχωρεί κάτω από το 6%, ενώ ακόμη χαμηλότερες είναι οι επιβαρύνσεις στα πράσινα δάνεια ενεργειακής αναβάθμισης.
Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε για πρώτη φορά σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, εγκαινιάζοντας την τριμηνιαία δημοσίευση του μέσου Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ) για τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές. Τα στοιχεία αφορούν το τρίτο τρίμηνο του 2026 και αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος της χρηματοδότησης, καθώς στο ΣΕΠΕ συνυπολογίζονται όχι μόνο οι τόκοι αλλά και οι προμήθειες, οι φόροι και οι υποχρεωτικές συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως τα ασφάλιστρα.
Από 5,78% έως 29,71% η απόσταση στο κόστος
Ειδικότερα, η ακριβότερη επιλογή είναι η πίστωση μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή για την αγορά καταναλωτικών αγαθών, με το ΣΕΠΕ να φθάνει στο 29,71%. Με άλλα λόγια, η ευκολία της αγοράς με δόσεις στο σημείο πώλησης μπορεί να συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλή οικονομική επιβάρυνση.
Στην ίδια κατηγορία χρηματοδότησης, για την αγορά αυτοκινήτου το μέσο ΣΕΠΕ διαμορφώνεται στο 10,84%. Όταν ο καταναλωτής επιλέγει να απευθυνθεί απευθείας στον πιστωτικό φορέα, το αντίστοιχο κόστος είναι 10,45%. Η χρηματοδότηση υπηρεσιών, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, κινείται επίσης σε αντίστοιχα επίπεδα, στο 10,79%.
Ακόμη υψηλότερη είναι η επιβάρυνση για όσους επιλέγουν λοιπά προσωπικά δάνεια, όπου το μέσο ΣΕΠΕ φθάνει στο 16,51%, ενώ για την αγορά λοιπών καταναλωτικών αγαθών απευθείας από τον πιστωτικό φορέα διαμορφώνεται στο 18,79%.
Στις πιστωτικές κάρτες το μέσο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο ανέρχεται στο 21,23%, ενώ στα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από καταθετικούς λογαριασμούς φθάνει στο 13,21%.
Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επιτόκια εντοπίζονται στα δάνεια που συνδέονται με την κατοικία. Ειδικότερα, τα πράσινα δάνεια για επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας, με στόχο την ενεργειακή μετάβαση, έχουν μέσο ΣΕΠΕ 6,12%, ενώ τα υπόλοιπα δάνεια για επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας διαμορφώνονται ακόμη χαμηλότερα, στο 5,78%. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτου.
Η διαφορά ανάμεσα στην ακριβότερη και τη φθηνότερη κατηγορία είναι εντυπωσιακή: σχεδόν 24 ποσοστιαίες μονάδες χωρίζουν την πίστωση μέσω προμηθευτή για την αγορά καταναλωτικών αγαθών από ένα δάνειο επισκευής κατοικίας.
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