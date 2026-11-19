Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης: Η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία σε βάρος των Ροχίνγκια
Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης: Η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία σε βάρος των Ροχίνγκια
Οι στρατιώτες της Μιανμάρ σκότωσαν και βίασαν Ροχίνγκια, διέπραξαν βιαιότητες απέναντι σε παιδιά και κατέστρεψαν χωριά των Ρoχίνγκια
Η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία σε βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια, αποφάνθηκε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε μια ιστορική ετυμηγορία, καταλήγοντας για πρώτη φορά στην ενοχή ενός κράτους για το έγκλημα αυτό, και διέταξε τη Μιανμάρ να καταβάλει αποζημιώσεις στη μειονότητα για τη βάναυση καταστολή του 2017.
«Η Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της ομάδας των Ροχίνγκια, στο βόρειο τμήμα του κρατιδίου Ραχίν παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας», δήλωσε ο Γιούτζι Ιουασάουα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
«Η Μιανμάρ θα πρέπει να αποζημιώσει την κοινότητα Ροχίνγκια και τα μέλη της για τη ζημία που υπέστησαν», αποφάσισε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο κάλεσε επίσης τη Μιανμάρ να διεξαγάγει έρευνα για τα άτομα που φέρονται να έλαβαν μέρος στη γενοκτονία.
«Η Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της ομάδας των Ροχίνγκια, στο βόρειο τμήμα του κρατιδίου Ραχίν παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας», δήλωσε ο Γιούτζι Ιουασάουα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
«Η Μιανμάρ θα πρέπει να αποζημιώσει την κοινότητα Ροχίνγκια και τα μέλη της για τη ζημία που υπέστησαν», αποφάσισε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο κάλεσε επίσης τη Μιανμάρ να διεξαγάγει έρευνα για τα άτομα που φέρονται να έλαβαν μέρος στη γενοκτονία.
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